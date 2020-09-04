У Німеччині політики та ЗМІ закликають Меркель відмовитися від Nord Stream 2 через отруєння Навального

Політики та засоби інформації в Німеччині закликають канцлера Німеччини Анґелу Меркель посилити тиск на Росію, зокрема, відмовитися від добудови газопроводу Nord Stream 2, після того, як німецький уряд повідомив про «однозначні докази» отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

«Дипломатичних ритуалів уже недостатньо. Після отруєння Навального нам потрібна рішуча європейська відповідь, яку Путін розуміє: ЄС має спільно ухвалити рішення про зупинку «Північного потоку-2», – написав у твітері голова комітету з питань закордонних справ парламенту Німеччини Норберт Реттґен.

2 вересня уряд Німеччини з посиланням на лабораторію бундесверу заявив, що Олексій Навальний був отруєний речовиною, за складом схожою з розробленою в Радянському Союзі бойовою хімічною зброєю «Новачок». Вона ж, за даними британської влади, використовувалася під час замаху в Солсбері в 2018 році на російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочку.

Росія заявила, що не отримувала від німецької влади доказів отруєння Навального. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Москва сподівається найближчим часом отримати інформацію з Берліна про результати досліджень німецьких фахівців.