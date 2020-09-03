«Це поганий сигнал» – високопосадовець Держдепартаменту США про дії Росії щодо Навального

Дії Росії ускладнюють чесну та прозору дискусію із Москвою, заявив 2 вересня в аналітичному центрі «Фонд Маршалла» заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, коментуючи заяву уряду Німеччини про докази отруєння Навального речовиною із групи «Новачок».

«Це недобре не лише особисто для одного із провідних російських опозиціонерів, не лише для відносин між урядом Росії та російським суспільством. Це також надсилає поганий сигнал зовнішньому світу. Тож, на мою думку, попри інтерес та спроби мати чесну, прозору дискусію із Росією у певних сферах, Росія дуже часто вдається до дій, які ускладнюють цей шлях, та цей діалог», – цитує Кента «Голос Америки».

Про те, що в організмі російського опозиційного політика Олексія Навального виявили нервово-паралітичну речовину «Новачок» 2, вересня повідомив речник канцлера Німеччини Ангели Меркель Штеффен Зайберт.

20 серпня Навальний летів із Томська в Москву. У польоті йому стало зле, і він знепритомнів. Екіпаж екстрено посадив літак в Омську. Навального відправили в реанімацію місцевої лікарні і підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

22 серпня спецлітак із Німеччини доставив опозиціонера в Берлін. Соратник Навального Леонід Волков повідомив, що переліт оплатив бізнесмен і філантроп Борис Зімін і фонд його сім’ї.

Родичі й близькі соратники Навального вважають, що його отруїли.

Омські лікарі спершу не коментували можливих причин стану Навального, а потім почали прямо заперечувати версію його соратників про отруєння.

24 серпня в німецькій клініці «Шаріте» підтвердили, що російського опозиційного політика Олексія Навального отруїли речовиною з групи інгібіторів холінестерази. За словами лікарів, Навальний досі перебуває в стані штучної коми, але серйозної небезпеки для його життя немає.

Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою, Фондом боротьби з корупцією, здійснив серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до президента Володимира Путіна бізнесмена Євгена Пригожина й інших.