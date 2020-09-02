МЗС України закликало до санкцій проти Росії через отруєння Навального

Міністерство закордонних справ України заявило, що засуджує отруєння хімічною речовиною з групи «Новачок» російського опозиціонера Олексія Навального, і закликало до запровадження через це санкцій проти влади Росії.

«Гостро засуджуємо черговий злочинний акт російської влади, яка продовжує наступ на демократію та права людини в РФ і за кордоном. Переконані, що міжнародна спільнота має належним чином відреагувати на цю нелюдську розправу Кремля над опозиційним політиком», – йдеться в заяві.

«Тільки одностайна рішуча позиція й твердий осуд цивілізованого світу, включаючи санкції, можуть змусити владу Росії припинити чинити злочини, брутально порушуючи права людини та руйнуючи правові засади світоустрою як щодо провідних опозиційних політиків, так і цілих держав», – наголосили в МЗС.

Про те, що в організмі російського опозиційного політика Олексія Навального виявили нервово-паралітичну речовину «Новачок» 2, вересня повідомив речник канцлера Німеччини Ангели Меркель Штеффен Зайберт.

20 серпня Навальний летів із Томська в Москву. У польоті йому стало зле, і він знепритомнів. Екіпаж екстрено посадив літак в Омську. Навального відправили в реанімацію місцевої лікарні і підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

22 серпня спецлітак із Німеччини доставив опозиціонера в Берлін. Соратник Навального Леонід Волков повідомив, що переліт оплатив бізнесмен і філантроп Борис Зімін і фонд його сім’ї.

Родичі й близькі соратники Навального вважають, що його отруїли.

Омські лікарі спершу не коментували можливих причин стану Навального, а потім почали прямо заперечувати версію його соратників про отруєння.

24 серпня в німецькій клініці «Шаріте» підтвердили, що російського опозиційного політика Олексія Навального отруїли речовиною з групи інгібіторів холінестерази. За словами лікарів, Навальний досі перебуває в стані штучної коми, але серйозної небезпеки для його життя немає.

Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою, Фондом боротьби з корупцією, здійснив серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до президента Володимира Путіна бізнесмена Євгена Пригожина й інших.