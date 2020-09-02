В ЄС і НАТО засудили отруєння Навального «Новачком», вимагають розслідування і пояснень Росії

Європейський союз «якнайрішучіше» засуджує отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, йдеться в заяві верховного представника Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

«Токсикологічний аналіз, проведений спеціалізованою лабораторією збройних сил Німеччини доводить, що пан Навальний був отруєний військовим хімічним нервово-паралітичним агентом групи «Новачок», який розробляв Радянський Союз, а згодом і Росія. Застосування хімічної зброї за будь-яких обставин є абсолютно неприпустимим і є порушенням міжнародного права», – наголосив Боррель.

За його словами, важливо, щоб російська влада ретельно розслідувала замах на Навального і притягла винних до відповідальності.

Тим часом, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що альянс проведе консультації з Німеччиною і всіма союзниками щодо наслідків цієї справи.

За словами Столтенберґа, використання «Новачка» проти Навального ще більш нагально вимагає повного і прозорого розслідування з боку Росії.

Голова МЗС Литви Лінас Лінкявичус заявив, що шокований новиною про отруєння навального «Новачком» і поклав відповідальність за це на російську владу.

«Ви не можете купити це в аптеці. За цим стоїть російська влада. За такий цинічний злочин мають бути наслідки. Не так багато ліній залишилося не перейденими», – написав Лінкявичус у твітері.

Британський прем’єр Борис Джонсон назвав застосування хімічної зброї обурливим.

«Обурює те, що проти Олексія Навального застосовували хімічну зброю. Ми на власні очі бачили смертельні наслідки «Новачка» у Великій Британії (цією речовиною, за даними британської влади, у Солсбері в 2018 році були отруєні колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, від отруєння померла громадянка Британії – ред.). Тепер російський уряд повинен пояснити, що сталося з паном Навальним – ми будемо працювати з міжнародними партнерами, щоб забезпечити правосуддя», – написав Джонсон у твітері.

2 вересня офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що німецька військова лабораторія виявила докази присутності в організмі Навального сліди нервового агента з групи «Новачок».

Навальний став жертвою спроби вбивства за допомогою «Новачка», це «тривожна інформація», заявила канцлер Німеччини Анґела Меркель.

Навальний від 22 серпня перебуває на лікуванні в Берліні.

20 серпня йому стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадилив Омську, де політика шпиталізували.

Омські лікарі спершу не коментували можливих причин стану Навального, а потім почали прямо заперечувати версію його соратників про отруєння.

Влада Росії також заявляла, що підстав говорити про отруєння Навального немає.

24 серпня в німецькій клініці «Шаріте» підтвердили, що російського опозиційного політика Олексія Навального отруїли речовиною з групи інгібіторів холінестерази. За словами лікарів, Навальний досі перебуває в стані штучної коми, але серйозної небезпеки для його життя немає.

Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою, Фондом боротьби з корупцією, здійснив серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до президента Володимира Путіна бізнесмена Євгена Пригожина й інших.