Генпрокуратура Росії просить у Німеччини результати аналізів Навального

Генпрокуратура Росії в запиті до міністерства юстиції Німеччини просить надати результати аналізів російського опозиційного політика Олексія Навального на наркотики, отрути, важкі метали і інгібітори холінестерази. Про це повідомляє російська агенція РБК з посиланням на текст запиту.

Російська сторона також просить надати інформацію про ліки, що застосовуються німецькими лікарями, а також про хронічні і генетичні захворюваннях політика, які могли сприяти його тяжкому стану.

Російські медики заявляли, що аналізи не виявили отрути в організмі Навального. Але берлінська клініка «Шаріте», куди Навального доставили з Омська 22 серпня, повідомила, що результати клінічних досліджень вказують на отруєння політика.

Про надсилання запиту про правову допомогу до Німеччини Генпрокуратура Росії повідомляла 27 серпня, конкретні деталі запиту тоді не уточнювалися. У відомстві наголошували, що Берлін висловив готовність співпрацювати.

Тоді ж Генпрокуратура повідомляла, що не бачить підстав для порушення кримінальної справи через події з Навальним.