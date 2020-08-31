У Росії з рахунків соратниці Навального списали 34 мільйони рублів на користь «кухаря Путіна» і мера Москви

У Росії з банківських рахунків соратниці опозиціонера Олексія Навального, юристи і громадянської розслідувачки Любові Соболь списали близько 34 мільйонів рублів (нині понад 12 мільйонів 600 тисяч гривень) попри те, що цієї суми там не було – як написала вона у твітері, на користь наближеного до президента Росії Володимира Путіна підприємця Євгена Пригожина, якого називають «кухарем Путіна», і структур мерії Москви під керівництвом Сергія Собяніна.

Вона оприлюднила у твітері скріншот свого інтернет-банкінгу, де на рахунках нині перебуває більш ніж мінус 34 мільйони рублів.

Окремим дописом вона нагадала, що реальних коштів із неї не списали, бо їх на рахунках і не було.

Як повідомила Соболь у низці інтерв’ю російським засобам інформації, йдеться про присуджені російськими судами виплати в так званій справі «Московського школяра» – комбінату харчування, який опозиціонери пов’язували з Пригожиним, – а також на користь цілої низки структур мерії Москви за минулорічні акції протесту в російській столиці. При цьому вона звернула увагу, що віртуально списана з її рахунків сума завищена, бо за частиною з цих позовів фінансові претензії вже були погашені.

При цьому вона наголосила, що рішення судів в обох справах перебувають у процесі оскарження, а в разі необхідності вона також звернеться до Європейського суду з прав людини.

Російський підприємець Євген Пригожин, відомий діяльністю в галузі масового громадського харчування і наближеністю до президента Володимира Путіна, вже після недавнього отруєння Олексія Навального заявив 25 серпня, що має намір «роздягнути і роззути» Навального і соратників, які раніше здійснили розслідування щодо комбінату «Московський школяр» після того, як у дитячих садках, харчування в яких організує ця компанія, сталися випадки отруєнь дітей. За словами Пригожина, він викупив у комбінату право вимагати з опозиціонерів штрафні кошти за рішенням суду і тепер сам візьметься за їхнє стягнення. Опозиціонери стверджували, що комбінат пов’язаний із Пригожиним; він заперечує це. У жовтні 2019 року суд у Москві присудив Навальному, Соболь і створеному Навальним Фондові боротьби з корупцією виплатити комбінатові загалом майже 88 мільйонів рублів, назвавши низку пунктів розслідування такими, що не відповідають дійсності і ганьблять ділову репутацію комбінату; нині цю суму вони фактично винні вже особисто Пригожину. Через те рішення суду Навальний був змушений ліквідувати ФБК як організацію і створити на її місці нову, не обтяжену присудженим боргом.

Олексій Навальний нині перебуває на лікуванні в Німеччині внаслідок важкого отруєння, яке сталося в Росії. Його соратники звинувачують у цьому владу Путіна, Кремль усі звинувачення відкидає.