Серйозної загрози життю Навального немає – речниця

Стан госпіталізованого в Німеччині російського опозиційного політика Олексія Навального залишається тяжким, але серйозної загрози його життю немає, повідомила речниця Навального Кіра Ярмиш 28 серпня.

«Він, як і раніше, в штучній комі і підключений до ШВЛ (апарату штучної вентиляції легень – ред.). Стан тяжкий, проте симптоми отруєння зменшуються. Зараз серйозної загрози для життя немає. Проте прогнозів лікарі, як і раніше, не дають», – написала речниця політика у твітері.

24 серпня в німецькій клініці «Шаріте» підтвердили, що російського опозиційного політика Олексія Навального отруїли речовиною з групи інгібіторів холінестерази. За словами лікарів, Навальний досі перебуває в стані штучної коми, але серйозної небезпеки для його життя немає.

Прессекретар Навального Кіра Ярмиш написала у твітері, що стан політика стабільний.

20 серпня Навальний летів із Томська в Москву. У польоті йому стало зле, і він знепритомнів. Екіпаж екстрено посадив літак в Омську. Навального відправили в реанімацію місцевої лікарні і підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

22 серпня спецлітак із Німеччини доставив опозиціонера в Берлін. Соратник Навального Леонід Волков повідомив, що переліт оплатив бізнесмен і філантроп Борис Зімін і фонд його сім’ї.

Родичі й близькі соратники Навального вважають, що його отруїли.

Омські лікарі спершу не коментували можливих причин стану Навального, а потім почали прямо заперечувати версію його соратників про отруєння.

Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою, Фондом боротьби з корупцією, здійснив серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до президента Володимира Путіна бізнесмена Євгена Пригожина й інших.

До групи речовин із зазначеним механізмом дії належать також побутові, сільськогосподарські та промислові інсектициди (хлорофос, карбофос та ін.), бойові отруйні речовини (зарин, заман, табун)