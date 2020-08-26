Кремль: шпиталізація Навального не має шкодити відносинам Москви із Заходом

Кремль не хоче, щоб шпиталізація російського опозиціонера Олексія Навального зашкодила відносинам між Москвою і Заходом, заявив 26 серпня речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Звичайно, нам би цього не хотілося», – заявив Пєсков. За його словами, Кремль проти того, щоб говорити, що Навального отруїли, доки медичні тести не виявлять певний токсин в його організмі.

«Як ми можемо говорити про отруєння, якщо отрути нема?», – сказав Пєсков.

«Ми категорично проти навішування ярликів за нинішніх обставин. Ми проти того, щоб називати цей стан – який остаточно не підтверджений як отруєння – випадком отруєння», – додав речник Кремля.

Німеччина, США й інші країни Заходу закликали Москву почати розслідування причин різкого погіршення стану здоров’я Навального, який знепритомнів під час рейсу з Томська до Москви минулого тижня.

Заклики почали лунати після того, як німецькі лікарі заявили, що за їхніми попередніми даними, Навального отруїли.

24 серпня лікарня «Шаріте» у Берліні, де лікують Навального, заявила, що російського опозиційного політика отруїли речовиною з групи інгібіторів холінестерази. За словами лікарів, Навальний досі перебуває в стані штучної коми, але серйозної небезпеки для його життя немає.

До групи речовин із зазначеним механізмом дії належать також побутові, сільськогосподарські та промислові інсектициди (хлорофос, карбофос та ін.), бойові отруйні речовини (зарин, заман, табун).

У клініці додали, що наразі не встановили, якою саме речовиною був отруєний російський опозиціонер. Це мають з’ясувати наступні складні тести.

20 серпня Навальний летів із Томська в Москву. У польоті йому стало зле, і він знепритомнів. Екіпаж екстрено посадив літак в Омську. Навального відправили в реанімацію місцевої лікарні і підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

22 серпня спецлітак із Німеччини доставив опозиціонера в Берлін. Соратник Навального Леонід Волков повідомив, що переліт оплатив бізнесмен і філантроп Борис Зімін і фонд його сім’ї.

Родичі й близькі соратники Навального вважають, що його отруїли.

Омські лікарі спершу не коментували можливих причин стану Навального, а потім почали прямо заперечувати версію його соратників про отруєння.

Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою, Фондом боротьби з корупцією, здійснив серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до президента Володимира Путіна бізнесмена Євгена Пригожина й інших.