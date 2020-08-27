За Навальним пильно стежили. Як тоді пропустили момент його можливого отруєння?

Російські видання повідомили, що перед ймовірним отруєнням російського опозиційного діяча Олексія Навального, за кожним його кроком пильно стежили. Тепер, коли лікарі у Німеччині підтвердили, що його отруїли, стають зрозумілішими масштаби стеження за ним. Щоправда, за винятком моменту, коли його могли отруїти.

Коли російський опозиційний діяч Олексій Навальний раніше цього місяця приїхав до Новосибірська на зустріч з місцевими опозиційними активістами, спецслужби вже відстежували кожен його крок.

Після того, як він з трьома колегами вирушив 18 серпня на південь до Томська, його переслідувала група офіцерів у цивільному. У самому Томську фіксували кожну деталь його дводенного візиту, враховуючи місце розташування його орендованої квартири та імена людей, з якими він зустрічався.

«Під камерами і в громадських місцях правоохоронці не встановили жодних зайвих або підозрілих контактів, які могли бути пов’язані з отруєнням», – йдеться в статті «Московського комсомольця», який надав деталі стеження за Навальним та цитував анонімні джерела у російських службах безпеки.

Стаття була опублікована 21 серпня – наступного дня після того, як Навальному стало настільки зле у літаку до Москви, що літак екстрено приземлили в Омську, а Навального одразу госпіталізували. Зараз Навальний перебуває у комі в берлінській лікарні. Німецькі лікарі стверджують, що у тілі Навального виявили потенційно небезпечну хімічну речовину. Кремль спочатку відкинув заклики Заходу до негайного розслідування можливого отруєння. (Згодом Міністерство внутрішніх справ Росії повідомило, що транспортна поліція проводить дослідчу перевірку через госпіталізацію опозиційного політика Олексія Навального в Омську – ред.).

Той факт, що подробиці переміщення Навального фіксувалися, а згодом були «злиті» проурядовій газеті, не викликав особливого дивування. Але «злиті» дані помітно випустили той факт, що, незважаючи на повне стеження за Навальним, органи безпеки чомусь не виявили момент, коли токсин міг потрапити в організм Навального.

Дмитро Білоусов, який раніше працював на державному телевізійному каналі, пояснив, що доступ «Московського комсомольця» та інших прокремлівських ЗМІ до конфіденційної інформації про активістів опозиції є частиною ширшої системи витоків та послуг. Ця система є основою урядового апарату стеження, який спрямований на всіх активістів опозиції, і в першу чергу на Навального, найвизначнішого критика державної корупції.

Ця система покладається не лише на приховане та відкрите стеження, але й на співпрацю фрілансерів, які слідкують за кожним кроком Навального з метою створення так званого «компромату», яким можна ділитися з дружніми ЗМІ та широко розповсюджувати серед населення, розповідаючи про те, що сама «опозиція продажна».

За словами Білоусова, який раніше працював сценаристом на телеканалі «РЕН ТВ», така операція безпосередньо чи опосередковано фінансується адміністрацією президента Росії Володимира Путіна. За його словами, ця операція часто завдячує фрілансерам, які працюють на місцях і передають відповідні кадри пресі та телеканалам, які займаються проурядовою пропагандою.

«Семінари, зустрічі, агітаційні тури: вони працюють на кожному опозиційному заході, і роблять це за гроші», – розповів Білоусов в телефонному інтерв'ю Радіо Свобода з Нідерландів, де шукає притулку. «Потім їхні кадри потрапляють на «РЕН ТВ» та інші канали. Вони – своєрідна [форма] аутсорсингу для великих каналів», – додав Білоусов.



До 2017 року Білоусов працював над програмою розслідувань про опозиційних активістів, в тому числі із використанням компрометуючих відеозаписів, отриманих від Федеральної служби безпеки.

Білоусов вперше поділився своєю історією з російським виданням «Проєкт», яке займається розслідуваннями, якому заявив, що ФСБ отримує платні накази, щоб збирати таку інформацію про активістів опозиції у великих містах та далеких регіонах.

Навальний і розслідування

Протягом майже десятиліття Навальний був найбільшим критиком Кремля. Він має велику кількість підписників через викриття корупції на найвищому рівні серед російської еліти та успішну координацію великих опозиційних протестів по всій країні.

Його корупційні розслідування були спрямовані не лише на державних чиновників, але й на бізнесменів, які мали тісні стосунки з президентом Володимиром Путіним.

Це стосується і Євгена Пригожина, російського бізнесмена, якого західні спецслужби звинувачують у керуванні «фермою тролів», яка розповсюджувала дезінформацію напередодні виборів у США 2016 року. Пригожина також вважають керівником ПВК «Вагнера», яка направляє найманців в Україну, Сирію, Лівію та інші місця. (Сам Пригожин зв'язок з ПВК «Вагнера» заперечує – ред.).

Міністерство внутрішніх справ Росії повідомило 27 серпня, що транспортна поліція проводить дослідчу перевірку через госпіталізацію опозиційного політика Олексія Навального в Омську. Згідно з повідомленням, під час перевірки поліція оглянула готельний номер в Томську, в якому проживав політик, вилучивши «понад 100 предметів» та проаналізувавши дані відеоспостереження. У відомстві зазначили, що поки не знайшли «сильнодіючих або наркотичних речовин». Крім того, повідомляється, що свою перевірку проводить і транспортна прокуратура.

25 серпня у Кремлі заявили, що не бачать приводу для кримінального розслідування обставин імовірного отруєння Олексія Навального.

Із вимогами провести незалежне і відкрите розслідування обставин імовірного отруєння Навального раніше виступили на Заході – канцлер Німеччини Анґела Меркель, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас і верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Російські лікарі, які спочатку лікували Навального, висловлювали суперечливі твердження про його здоров'я та наявність токсинів у його організмі.

За словами прессекретаря Навального, його дружини та приватного лікаря, російські лікарі активно виступали проти його переїзду до Німеччини під тиском працівників міліції та невідомих чоловіків, які під час лікування Навального спостерігали за омською палатою.

Кремль заперечив стеження за Навальним або співпрацю з провладними каналами.



Але Михайло Рубін, автор «Проєкту», сказав, що думка про те, що Кремль гадки не має про те, що сталося з Навальним, не є правдоподібною.

«При такому обсязі спостереження, настільки великій кількості ресурсів зосереджених на Навальному, вони повинні хоча б мати деяке уявлення про те, що з ним трапилося», – сказав Рубін «Медузі». «Ми можемо констатувати це з певністю», – переконаний він.

20 серпня Навальний летів із Томська в Москву. У польоті йому стало зле, і він знепритомнів. Екіпаж екстрено посадив літак в Омську. Навального відправили в реанімацію місцевої лікарні і підключили до апарату штучної вентиляції легень.

22 серпня спецлітак із Німеччини доставив опозиціонера в Берлін.

Родичі й близькі соратники Навального вважають, що його отруїли.

Омські лікарі спершу не коментували можливих причин стану Навального, а потім почали прямо заперечувати версію його соратників про отруєння.

Однак згодом представники німецької клініки «Шаріте»​ підтвердили, що знайшли в організмі Навального підозрілу речовину з групи інгібіторів холінестерази. Це, на їхню думку, підтверджує діагноз про навмисне отруєння політика.