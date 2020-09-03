Білий дім вимагає покарання винних в отруєнні Навального

Білий дім стурбований висновками Німеччини про отруєння російського опзиційного політика Олексія Навального, заявила прессекретарка Білого дому Кейлі Макенані. Вона наголосила, що російський народ має право висловлювати свої погляди, не побоюючись відплати.

«Росія у минулому вже використовувала хімічні отруйні речовини нервово-паралітичної дії, і ми працюємо з нашими союзниками і міжнародним співтовариством, щоб притягнути до відповідальності винних у Росії, незалежно від того, куди приведуть докази, і обмежити фінансування їхньої зловмисної діяльності. Російський народ має право висловлювати свої погляди мирно, не побоюючись відплати будь-якого роду, і вже точно не із застосуванням хімічних речовин», – заявила речниця Білого дому Кейлі Макенані.

«Ніхто не поводився щодо російського уряду жорсткіше, ніж чинний президент», – наголошують у Білому домі.

Раніше посол США у ОБСЄ Джеймс Гілмор у зверненні до Постійної ради ОБСЄ заявив, що США закликають Росію повною мірою співпрацювати із міжнародним розслідуванням щодо отруєння. Гілмор заявив, що «шляхом уперед» до Росії є «повністю прозоре міжнародне розслідування» щодо Навального.

Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт заявив напередодні, що в організмі опозиціонера Олексія Навального фахівці лабораторії знайшли сліди хімічного отруйної речовини з групи «Новачок». Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Навальний став жертвою злочину, а результати експертизи не залишають в цьому жодних сумнівів. За її словами, опозиціонера хотіли змусити замовкнути. А прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков на це відповів, що в аналізах Навального, проведених в Росії, не було виявлено ніяких слідів отруйних речовин.

Про те, якою речовиною отруїли політика, Тимур Олевський, кореспондент телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», запитав у члена Європейської асоціації токсикологічних центрів і клінічних токсикологів Ісмаїла Ефендієва. (Подаємо розмову зі скороченнями).

– Тепер уже конкретно йдеться про конкретну речовину з групи «Новачок». До речі, що означає «з групи «Новачок», як ви це розумієте?

– Треба розуміти, що це не єдине речовина, а це кілька речовин, що належать до класу бойових отруйних речовин фосфорорганического ряду. Одним з яких є, припустімо, речовина А-234, якою, імовірно, були отруєні в Солсбері сім'я Скрипалів. Можливо, речовина, якою був отруєний Олексій Навальний, також належить до цього ряду токсичних речовин.

Усі хімічні формули даних речовин засекречені, але в них присутня молекула фосфору, органічна речовина, молекула фтору. Через розташування окремих молекул фізико-хімічні властивості даних бойових отруйних речовин змінюються. Щось є спреєм, щось є твердою речовиною, щось є стабільною рідиною. Наприклад, в разі Солсбері це була стабільна рідина, яка була нанесена, імовірно, на ручку дверей, і стався контакт через шкіру.

– У випадку з Олексієм Навальним є одна особливість. Поки не було офіційно сказано, що це «Новачок», люди, які намагалися довести, що це не «Новачок», порівнюючи ситуацію з Солсбері, говорили: «Бачите, навколо ніхто не постраждав». Тобто якби це було як у Скрипалів, якби це був «Новачок», були б інші жертви. А могло б так бути, що це «Новачок», але в якомусь іншому вигляді, який не є небезпечним для оточуючих?

– Ми точно не знаємо, яким чином отрута потрапила в організм. Імовірно, спочатку була висловлена версія, що він проковтнув його всередину разом з чаєм, але, знову-таки, з огляду на токсікодінамікі даної речовини, може бути, він би навіть не дійшов до посадки. Все-таки досить ризикований спосіб отруєння, аеропорт. Інша справа – це борт літака, який летить на великій висоті, і раптово людина втрачає свідомість. Чи встигне льотчик посадити його, чи встигнуть його вивезти з аеропорту, довезти до лікарні – сценарій, можливо, був такий.

Як потрапила отрута в організм? Це могла бути ватяна паличка з нанесеною на кінчик речовиною, це могла бути мікроголка – ми пам'ятаємо отруєння в Лондоні Георгія Маркова, коли було введено отруту, рицин, уколом парасольки.

– Це міг бути випраний або зданий в хімчистку одяг, який потім на себе людина вдягнула?

-– Це можуть бути різні варіанти. З того, що ми бачимо, мабуть, передбачувані отруйники хотіли так, щоб це все сталося на великій висоті в обмеженому просторі, на борту літака.

– Тобто хотіли вбити, а не покалічити?

Група речовин з серії «Новачок» не призначена для того, щоб когось лякати. Це бойові отруйні речовини



– Треба розуміти, що група речовин з серії «Новачок» не призначена для того, щоб когось лякати. Це бойові отруйні речовини. І смертельна доза тоієї ж речовини А-234 становить 1-2 мг. Щоб розуміти, що таке 1-2 мг: одна крапля дощу - це близько 30 мг, тобто в 30 разів менше, ніж крапля дощу. Відповідно, тут йдеться про мікроскопічну кількість токсичної речовини. І треба розуміти, що ця речовина застосовується тільки з бойової метою, саме щоб ліквідувати, вбити живу істоту, людину.

– І судячи з того розміру речовини, який ви нам зараз наочно описали, людина в звичайному житті помітити його в момент отруєння взагалі не може.

– Абсолютно вірно. Тим більше, якщо це роблять професіонали, ви можете абсолютно навіть не помітити і не зрозуміти, коли стався саме момент отруєння.

– Скажіть, будь ласка, в омської лікарні може бути якась речовина, яка могла б врятувати життя або полегшити перебіг отруєння Олексія Навального?

– Я взагалі вважаю, що порятунок Олексія Навального – це ланцюг щасливих збігів. Що пілот зміг швидко посадити літак, що швидка допомога його зустрічала в аеропорту, там було надано першу допомогу, штучне дихання, тому що в даному випадку може наступити параліч дихальних м'язів, і людина просто помирає.

У клініці омської побачили симптоми, а це класичні симптоми дії фосфорорганічних сполук, тобто це нервнопаралітична отрута: параліч дихальних м'язів, різке звуження зіниць, різке зменшення частоти серцевих скорочень. І вони вибрали тут абсолютно правильний фармакологічний антидот – це атропін, який зменшує симптоми отруєння. Тобто, можливо, ці ін'єкції атропіну, зроблені з симптоматичної точки зору, не маючи аналізів отруйної речовини, і врятували Олексію життя.

– Принаймні, дали можливість його перевезти в Берлін. Як вам здається, перевезення істотно вплинула на стан Олексія Навального? Я маю на увазі не з політичний, а з медичної, з хімічної точки зору.

– Поза сумнівом. Я добре знайомий з берлінськими клініками, оскільки мав там сам можливість практикуватися кілька десятиліть тому. Це високо оснащені медичні установи як з точки зору реанімації, так і з точки зору лабораторної діагностики.

Тому, перебування Олексія під наглядом німецьких лікарів, коли вони знають діагноз, коли вони знають отруйну речовину, дозволяє їм діяти в суворій відповідності з міжнародними протоколами лікування даного виду отруєнь. І враховуючи, що вони запритали дані у болгарських колег, де відбулося схоже отруєння з одним болгарським бізнесменом, вони також зробили запит про дані у своїх британських колег. Відповідно, це дозволяє координувати зусилля лікарів і підвищує шанси того, що дане отруєння не тільки закінчиться без фатальних наслідків, а й без важких подальших ускладнень для Олексія.