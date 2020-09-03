Лукашенко назвав «фальсифікацією» отруєння Навального

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з головою уряду Росії Михайлом Мішустіним заявив про перехоплення білоруською військовою розвідкою розмови Варшави і Берліна, де йдеться про те, що отруєння російського опозиціонера Олексія Навального було «фальсифікацією».

«Я помітив, спостерігаючи за російськими подіями, у них – Заходу – нова фішка з’явилася. Знову «Новачок», знову отруєння. Так я вам повинен сказати, що вчора або позавчора, я точно не пам’ятаю, до виступу Меркель ми перехопили розмову. Ми так розуміємо, Варшава розмовляє з Берліном. Два абоненти на зв’язку. Перехопила наша радіоелектронна військова розвідка, оскільки там розгорнуті частини, і ми, звичайно, ведемо і в радіосфері протиборство з натовцями. І ми перехопили цікаву розмову, яка, я вам дам почитати, ми підготуємо і направимо в ФСБ, чітко говорить про те, що це фальсифікація. Ніякого отруєння Навального не було», – цитує Лукашенка державне агентство «БелТА».

За його словами, це було зроблено для того, «щоб відбити охоту Путіну сунути ніс в справи Білорусі», а також перед виборами в регіонах Росії.

«Тобто вони знають, що в Росії вибори, і треба перед цими виборами якусь підсунути капость. Ми думаємо, що ще щось придумають. Ось їхній стиль. Ось їхні обличчя», – сказав він.

Раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що не вважає, що комусь могло бути вигідним отруєння Навального.

За його словами, жодних підстав для звинувачень Росії немає. «Ніякі звинувачення ми не схильні сприймати в зв’язку з цим», – додав він.

Російський прем’єр-міністр Михайло Мішустін відвідує Мінськ у час, коли на тлі протестів білоруський авторитарний лідер Олександр Лукашенко шукає підтримки Москви.

Приїзд Мішустіна до Мінська покликаний підготувати заплановану пізніше цього місяця зустріч Лукашенка та президента Росії Володимира Путіна, про яку міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив у Москві 2 вересня.

«Це підкреслює нашу взаємну готовність і надалі розвивати рівноправні, взаємовигідні відносин, в тому числі в межах союзної держави», – сказав Лавров, який зустрічався з міністром закордонних справ Білорусі Владимиром Макеєм.

2 вересня офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що в організмі Навального знайшли сліди хімічної отруйної речовини з групи «Новачок».

Влада Німеччини, ЄС, НАТО засудили замах на Олексія Навального і зажадали від російської влади пояснень того, що сталося.

Навальний від 22 серпня перебуває на лікуванні в берлінській клініці «Шаріте». За даними лікарів, його стан досі тяжкий, він під'єднаний до апарату штучної вентиляції легень.

20 серпня Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадилив Омську, де політика шпиталізували.

Омські лікарі спершу не коментували можливих причин стану Навального, а потім почали прямо заперечувати версію його соратників про отруєння.

Влада Росії також заявляла, що підстав говорити про отруєння Навального немає.

Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою, Фондом боротьби з корупцією, здійснив серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до президента Володимира Путіна бізнесмена Євгена Пригожина й інших.