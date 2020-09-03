До Лукашенка їде голова уряду Росії

Російський прем’єр-міністр Михайло Мішустін відвідає Мінськ 3 вересня. Візит відбувається в час, коли на тлі протестів білоруський авторитарний лідер Олександр Лукашенко шукає підтримки Москви.

Приїзд Мішустіна до Мінська покликаний підготувати заплановану пізніше цього місяця зустріч Лукашенка та президента Росії Володимира Путіна, про яку міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив у Москві 2 вересня.

«Це підкреслює нашу взаємну готовність і надалі розвивати рівноправні, взаємовигідні відносин, в тому числі в межах союзної держави», – сказав Лавров, який зустрічався з міністром закордонних справ Білорусі Владимиром Макеєм.

Лавров розкритикував «руйнівну» західну критику білоруської влади і попередив, що Москва буде «твердо і гідно» реагувати на будь-які спроби дестабілізувати Білорусь або послабити її міцні зв’язки з Росією. Макей подякував Росії за підтримку уряду Білорусі з огляду на те, що він назвав протестами, організованими з-за кордону.

У Білорусі 9 серпня розпочалися протести, це сталося після оголошення про перемогу Олександра Лукашенка на виборах президента. Учасники протестів вважають, що підсумки виборів сфальсифікували, а насправді перемогла Світлана Тихановська. Щодня на вулиці виходять тисячі демонстрантів. У перші дні влада жорстоко розганяла їх, потім затримувати людей стали вибірково.

Більшість країн Європи, США і кілька інших країн не визнали результати виборів у Білорусі і засудили насильство щодо протестувальників і членів опозиції.