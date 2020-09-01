Білоруські студенти вийшли на вулиці у «День солідарності», не боячись побиття та арештів

Цьогоріч 1 вересня у Білорусі – це не День знань, як звикли називати його в минулі роки, це 24-й день протестів, який може увійти в історію як «День солідарності». Цього дня молодь заполонила вулиці столиці й інших білоруських міст, щоб протестувати проти фальсифікації президентських виборів. До студентів долучилися, солідарні з ними, робітники й айтішники, митці і викладачі вишів. Міліція ж розпочала цей день із затримань. А Олександр Лукашенко виступив у коледжі в Барановичах і оголосив, що спекотне в прямому і переносному сенсі літо закінчилося.

На вулиці Мінська вийшла молодь із кількох вишів. Спочатку студенти Білоруського національного технічного університету (БНТУ) та Білоруського державного університету інформатики (БДУІ) вранці 1 вересня вийшли на проспект Незалежності, де вже майже місяць збираються противники Лукашенка. Про це повідомив портал Tut.by.

Студенти Академії мистецтв провели флешмоб біля свого вишу. Вони стояли в ланцюжку з заліпленими скотчем ротами і в чорному одязі.

Після цього молоді митці вирушили в бік центру вздовж проспекту Незалежності.

До студентів долучилися будівельники і айтішники з Парку нових технологій.

Співробітники у цивільному намагалися зупинити колону студентів, їх студенти ігнорували і йшли далі, скандуючи «Ми не наркомани» і «Ми гуляємо».

Студенти пройшли вулицями старого міста та вийшли на проспект Незалежності біля будівлі КДБ, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Поблизу КДБ їх зустрів поліцейський ланцюг, але молоді люди перебігли дорогу на інший бік вулиці.

Будь-яка небезпека варта того, щоб жити краще

Співробітники ОМОНу пройшли за колоною студентів. У районі площі Перемоги почалися затримання – судячи зі світлин у телеграм-каналі Tut.by, досить жорстокі.

Незважаючи на затримання і розгони, студенти продовжили рух вулицями міста. «Будь-яка небезпека варта того, щоб жити краще», – сказала одна з учасниць акції.

Невідомий чоловік у цивільному та чоловік у військовій формі напали на групу студентів та викладачів, які протестували з національною символікою біля головного корпусу Білоруського державного університету (БДУ).

ОМОН затримав близько 20 студентів, передають кореспонденти з місця подій. Відомі імена 17 затриманих, це студенти, викладачі та журналісти, повідомляє правозахисний центр «Весна».

Станція метро «Площа Перемоги» на деякий час була зачинена, потяги проїздили повз неї без зупинки.

За даними кореспондентів Білоруської служби Радіо Свобода, які перебувають на місці подій, ті студенти, яких не затримали, пройшли колоною по вулиці Карла Маркса, а потім знову повернули на проспект Незалежності.

Опівдні колона студентів БДУ пройшла вулицею Карла Маркса. Вони скандували «БДУ», «Собачку», «Студенти з народом», «Сашо, тебе звільнили», «Сашо, тебе виключили».

Студентка філологічного факультету БДУ розповіла, що в колоні були і її викладачі.

Білоруська служба Радіо Свобода повідомляє, що колона вийшла на вулиці, щоб уникнути затримань, і вирішила не йти до адміністрації президента. До колони БДУ приєдналися на площі Леніна студенти БДЕУ та інших вишів. Далі вони рушили до площі Перемоги.

Під вечір з’явилися відео з кадрів жорстоких дій ОМОНу під час затримання студентів.

27 серпня Олександр Лукашенко пригрозив відправити до війська студентів, які беруть участь у протестах.

«Ви ж повинні розуміти, що хлопцям ми дали відстрочку від армії на час навчання у виші. Ну, не хочуть вчитися, тоді Батьківщину треба захищати. У нас Вітчизна в небезпеці!» – говорив він, звинувачуючи опозицію в тому, що вона підбурює студентів виходити на вулиці 1 вересня.

Тим часом 1 вересня Лукашенко сам побував на лінійці в коледжі сфери обслуговування в Барановичах. Там він згадав про протести.

«Спекотне в прямому і переносному сенсі літо закінчилося і настав час спрямовувати енергію в творче русло», – сказав чинний президент Білорусі.

«Кожен педагог буде під захистом держави. Так було і буде завжди. Але і від викладачів ми чекаємо більш активної участі у вирішенні стратегічних завдань», – додав Лукашенко.

Спілкуючись у Барановичах із журналістами, білоруський очільник прокоментував санкції, запроваджені напередодні щодо нього і ще 29 офіційних осіб з боку Латвії, Литви та Естонії: «Їм дали команду «фас», вони і гавкнули з-під паркану».

«Більш досвідчені країни розуміють, що з Білоруссю не варто задиратися, адже вона може закрити кордони під Брестом і Гродном, і німецькі вантажі не зможуть так легко потрапити на Схід», – пригрозив Лукашенко.

Раніше в низці телеграм-каналів був опублікований заклик провести 1 вересня загальний страйк. Повідомляється, що з ранку вівторка страйкувала принаймні частина робітників «БілАЗу», Мінського підшипникового заводу та низки інших підприємств. Про намір не працювати 1 вересня оголосила також низка крамниць, кафе та інших підприємств малого бізнесу.

Дедалі більше відомих білорусів, лідерів думок висловлюють свою позицію на підтримку протестувальників і проти фальсифікації виборів. Одним із таких голосів, на який чекали давно, пролунав цими днями – свою позицію висловив білоруський музикант, лідер гуртів BRUTTO, «Ляпис 98» (раніше «Ляпис Трубецкой») і Drezden Сергій Міхалок, який до Дня Незалежності України отримав із рук президента Зеленського звання заслуженого артиста України.

У відеозверненні, оприлюдненому в ютубі, він заявив, що Лукашенко не є легітимним та законним лідером Білорусі.

Акції протесту, мітинги і страйки в Білорусі тривають уже 24-й день поспіль. У суботу, 29 серпня, проходив масштабний «Жіночий марш», в якому брали участь кілька десятків людей. У неділю, 30 серпня, пройшов «Марш миру і незалежності» проти фальсифікації виборів. Під час тієї акції міліція затримала 140 людей.