В Мінську під час висвітлення студентського протесту затримали кількох журналістів

Силовики затримали кількох журналістів, які висвітлювали акцію протесту студентів у Мінську 1 вересня, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Журналісти Tut.by Надію Калініну та Олексія Суднікова, фотокореспондента БелаПАН Андрія Шавлюгу та журналіста-фрілансера Василя Сямашку затримали в районі стадіона «Динамо» столиці. Там же силовики затримали кілька десятків студентів, які йшли колоною. Решта студентів розбіглася.

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Tut.by повідомляє, що їхніх журналістів тепер везуть до районного управління внутрішніх справ: за словами співробітників міліції, «перевірити акредитацію».

Також на марші студентів затримали співробітників видання «Комсомольская правда» в Білорусі: фотографа Святослава Зоркого, оператора Микиту Недоверкова та кореспондентку Марію Елешевич.

Про затримання свого кореспондента також заявляє російська інформаційна агенція «РИА Новости».

Уже три тижні в Білорусі тривають масові виступи проти офіційних підсумків голосування, за якими перемогу здобув чинний президент Олександр Лукашенко. Він балотувався на шостий термін поспіль. Унаслідок дій силовиків сотні людей постраждали, тисячі людей були затримані. Багато згодом розповіли про тортури і знущання в СІЗО.