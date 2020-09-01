Чому білоруси їдуть в Україну: історії трьох біженців (відео)
Кілька молодих білорусів, які збирали підписи за кандидатку у президенти Світлану Тихановську, брали участь в мирних мітингах і через кримінальне переслідування були вимушені залишити Білорусь, влаштувалися в Україні і зараз фактично починають життя з нуля. Як їм живеться і чи припускають вони, що одного разу зможуть повернутися додому? (Автор: Юлія Жукова).
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