Після побиття у СІЗО на Окрестіна в Мінську 33-річному Олексію Жуку зробили низку операцій на нозі, йому наклали 30 швів. За словами лікарів, якби він звернувся за допомогою на день пізніше, йому б ампутували ногу. На знак протесту проти насильства над мирними людьми батько Олексія, тракторист МТЗ, почав щодня виходити на мирні акції. (Відео Білоруської редакції Радіо Свобода).