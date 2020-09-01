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01 вересня 2020, Київ 17:05
Відео

«Мені ледве не ампутували ногу» – білорус про побиття силовиками ОМОН у СІЗО на Окрестіна (відео)

«Мені ледве не ампутували ногу» – білорус про побиття силовиками ОМОН у СІЗО на Окрестіна (відео)
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«Мені ледве не ампутували ногу» – білорус про побиття силовиками ОМОН у СІЗО на Окрестіна (відео)

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Після побиття у СІЗО на Окрестіна в Мінську 33-річному Олексію Жуку зробили низку операцій на нозі, йому наклали 30 швів. За словами лікарів, якби він звернувся за допомогою на день пізніше, йому б ампутували ногу. На знак протесту проти насильства над мирними людьми батько Олексія, тракторист МТЗ, почав щодня виходити на мирні акції. (Відео Білоруської редакції Радіо Свобода).

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