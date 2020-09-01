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01 вересня 2020, Київ 13:59
Новини | Міжнародні

Білорусь: міліція затримала учасників студентського маршу в Мінську

Затримання хлопця на студентському марші, Мінськ, Білорусь, 1 вересня 2020 року

Міліція затримала учасників студентського маршу в столиці Білорусі Мінську.

Білоруська служба Радіо Свобода пише, що силовики затримали й журналістів «Єврорадіо», які вели пряму трансляцію зі студентської акції протесту.

Міністерство внутрішніх справ Білорусі наразі не коментувало інформацію.

Уже три тижні в Білорусі тривають масові виступи проти офіційних підсумків голосування, за якими перемогу здобув чинний президент Олександр Лукашенко. Він балотувався на шостий термін поспіль. Унаслідок дій силовиків сотні людей постраждали, тисячі людей були затримані. Багато згодом розповіли про тортури і знущання в СІЗО.

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