Білорусь: штаб Бабарика оголосив про створення політичної партії

Штаб колишнього керівника «Білгазпромбанку» Віктора Бабарика, який претендував на посаду президента Білорусі та був заарештований, 31 серпня поширив відеозвернення незареєстрованого кандидата.

Бабарико каже про продовження політичної боротьби і необхідність створити партію або рух. Серед цілей майбутньої організації політик називає здійснення конституційної реформи, роботу для поліпшення економіки країни і можливість для людей виявити громадянську активність. Відзначається, що це звернення було записане ще до арешту Бабарика.

Слідом за ним із відеозверненням виступила представниця його виборчого штабу Марія Колесникова, яка зараз входить в опозиційну Координаційну раду. Колесникова повідомила про створення політичної партії «Разом». Найближчим часом, за її словами, будуть подані реєстраційні документи, передає білоруська служба Радіо Свобода.

Член президії Координаційної ради Павло Латушко 31 серпня запропонував створити рух для діалогу з владою. За його словами, потрібно починати думати про формування громадського руху, до якого можуть увійти представники різних верств суспільства, щоб показати владі, що є суб’єкт переговорів.

Віктор Бабарико перебуває під арештом з 18 червня. Його звинувачують в економічних злочинах, хоча сам він пов’язує кримінальне переслідування з політичною діяльністю.

У серпні, після президентських виборів у Білорусі, прихильники екскандидатки від опозиції Світлани Тихановської створили Координаційну раду з метою транзиту влади в країні через проведення нових виборів.

Уже три тижні в Білорусі тривають масові виступи проти офіційних підсумків голосування, за якими перемогу здобув чинний президент Олександр Лукашенко. Він балотувався на шостий термін поспіль. Унаслідок дій силовиків сотні людей постраждали, понад 8 тисяч були затримані. Багато згодом розповіли про тортури і знущання в СІЗО.

Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу про захоплення влади. Члени президії Координаційної ради фігурують у ній як свідки.