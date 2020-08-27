Тихановська розповіла, коли буде готова повернутися до Білорусі

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в інтерв’ю Російській службі Радіо Свобода розповіла, що буде готова повернутися до Білорусі, коли почнеться «діалог між владою та людьми».

Вона зазначила, що якщо її чоловіка звільнять з в’язниці, «це буде достатньо вагомий аргумент, щоб повернутися».

«Але коли я кажу про безпеку, я маю на увазі, що почнеться діалог між владою і людьми і я буду розуміти, що справа вже йде до нових виборів, в яких брати участь я не планую, але я зрозумію, що ми зрушили з мертвої точки», – сказала Тихановська.

9 серпня відбулися вибори президента Білорусі. За офіційними даними, Олександр Лукашенко здобув 80% голосів і вшосте поспіль переміг на виборах. За його головну конкурентку нібито проголосували 10%. Після цього в країні почалися акції протесту. Люди стверджують, що результати виборів були сфальсифіковані.

Через два дні після виборів Тихановська прибула до Литви. Її чоловіка затримали під час мітингу в Гродно наприкінці травня. Йому інкримінують «організацію та підготовку акцій, які брутально порушили громадський порядок»».