У Мінську нові затримання протестувальників напередодні дводенної зустрічі глав МЗС країн ЄС

Поліція Білорусі затримала щонайменше 20 людей під час розгону акції протесту в столиці країни Мінську, в якій взяли участь близько тисячі людей на площі Незалежності пізно ввечері 26 серпня, на 18-й день протестів проти офіційних результатів президентських виборів.

Люди з червоно-білими прапорами у руках скандували «Йди!», вони вимагали, щоб президент Олександр Лукашенко покинув пост, а в країні були призначені нові вибори.

Повідомляється, що поліція заблокувала двері до одного з соборів у центрі Мінська, де сховалися кількадесят протестувальників. Як передає портал Tut.by, приблизно через 40 хвилин людям дозволили вийти.

Агенція AFP повідомляє, що велика кількість співробітників ОМОНу затримали щонайменше 20 людей, в той час як Associated Press стверджує, що були затримані десятки.

Як повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода, щонайменше три людини були затримані під час іншої акції протесту в Бресті 26 серпня.

Ці затримання відбулися напередодні дводенної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка має розпочатися 27 серпня в Німеччині, і в перебігу якої можуть бути розглянуті санкції щодо 20 білоруських високопосадовців.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, які ні опозиція, ні міжнародна спільнота не визнали вільними та справедливими. ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів чинного президента Олександра Лукашенка, який балотувався на шостий термін поспіль, набравши 80,1% голосів, його головна суперниця Світлана Тихановська – 10,1%.

Відтоді Білоруссю котиться хвиля протестів, включно зі страйками на деяких підприємствах. МВС Білорусі повідомило про понад 7 000 затриманих, під час придушення протестів загинули три людини.

Тихановська зараз перебуває у Литві. Вона заявила, що ініціює створення Координаційної ради для передачі влади в Білорусі. Генеральна прокуратура Білорусі повідомила про порушення кримінальної справи за статтею про захоплення влади через створення координаційної ради опозиції. 21 серпня у ЄС закликали Мінськ закрити цю кримінальну справу.