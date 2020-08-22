Влада Білорусі заблокувала сайт Радіо Свобода

Влада Білорусі заблокувала доступ до сайту Радіо Свобода і ще понад 40 видань на території країни. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

У списку заблокованих – «Белсат», «Єврорадіо», «Медіазона», білоруський підрозділ російського спортивного сайту Sports.ru – «Трибуна» та інші видання. Доступ обмежений до сайтів політиків Віктора Бабарика, Валерія Цепкала, Миколи Статкевича, передає Tut.by.

У Білорусі триває політична криза, що почалася після президентських виборів 9 серпня. Влада оголосила про перемогу президента Олександра Лукашенка, який перебуває при владі 26 років. Опозиція заявила про масові фальсифікації і не визнала результатів, стверджуючи, що перемогу здобула опозиційна кандидатка Світлана Тихановська.