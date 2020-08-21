У Білорусі затримали і висилають до Росії журналістів Радіо Свобода

У столиці Білорусі Мінську 21 серпня вдень затримали двох журналістів Російської служби Радіо Свобода, Юлію Вишневецьку і Андрія Кисельова. Їх зупинили для перевірки документів, доставили до райвідділку міліції, і через кілька годин влада країни ухвалила вислати їх назад до Росії в супроводі працівника російського консульства.

Обоє працюють у Московському бюро Радіо Свобода. Перед їхнім від’їздом до Мінська редакція зверталася до Міністерства закордонних справ Білорусі з проханням про офіційний дозвіл на їхню акредитацію для роботи на території цієї країни для висвітлення подій після президентських виборів 9 серпня.

Іще до цих виборів, 7 серпня, в Білорусі затримали і вислали з країни трьох журналістів телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», – Ірину Ромалійську, Івана Гребенюка (громадян України) і Юрія Баранюка (громадянина Росії). Їм оголосили про заборону в’їзду в Білорусь на 10 років.

За офіційною версією, причиною став неврегульований статус їхньої акредитації, хоча телеканал так само запросив цю акредитацію заздалегідь. Журналісти вважають, що справжньою причиною став їхній чотиригодинний телеефір каналу попереднього дня з зірваного владою мітингу опозиційної кандидатки на посаду президента Білорусі Світлани Тихановської, який тільки в соцмережах отримав понад пів мільйона переглядів.

Від самого вечора дня президентських виборів 9 серпня, коли в Білорусі оголосили перші офіційні результати цих виборів, і дотепер по всій країні щодня тривають акції протесту. У неділю 16 серпня вони стали, ймовірно, наймасовішими в історії країни – на вулиці вийшли сотні тисяч людей.

За твердженням офіційних результатів, Олександр Лукашенко переобраний на шостий термін із більш ніж 80 відсотками голосів, а його головна суперниця Світлана Тихановська отримала понад 10 відсотків. І в Білорусі, і за її межами офіційні результати виборів широко вважають сфальсифікованими. За численними повідомленнями про реальні результати з місць припускають, що насправді Тихановська могла якщо не перемогти в першому турі, то принаймні вийти в другий тур виборів.