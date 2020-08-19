ЄС вирішив не визнавати результатів виборів президента Білорусі

Європейський союз вирішив не визнавати результати виборів президента Білорусі та збирається накласти санкції на «суттєву кількість» людей, які стоять за фальсифікацією виборів та жорстоким поводженням з протестувальниками.

19 серпня ЄС провів екстрений саміт. Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що позиція ЄС «дуже очевидна: зупиніть насилля».

«Ми рішуче стоїмо на захисті права білоруського народу визначати свою власну долю. ЄС незабаром накладе санкції на суттєву кількість осіб, відповідальних за насилля, репресії та шахрайство під час виборів», – сказав Мішель.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вибори не були «ні вільними, ні чесними».

«Ось чому результати виборів не можуть бути визнаними», – пояснила Меркель.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.