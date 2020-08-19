Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
19 серпня 2020, Київ 20:44
Новини | Міжнародні

ЄС вирішив не визнавати результатів виборів президента Білорусі

Протест у Мінську, 10 серпня 2020 року

Європейський союз вирішив не визнавати результати виборів президента Білорусі та збирається накласти санкції на «суттєву кількість» людей, які стоять за фальсифікацією виборів та жорстоким поводженням з протестувальниками.

19 серпня ЄС провів екстрений саміт. Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що позиція ЄС «дуже очевидна: зупиніть насилля».

«Ми рішуче стоїмо на захисті права білоруського народу визначати свою власну долю. ЄС незабаром накладе санкції на суттєву кількість осіб, відповідальних за насилля, репресії та шахрайство під час виборів», – сказав Мішель.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вибори не були «ні вільними, ні чесними».

«Ось чому результати виборів не можуть бути визнаними», – пояснила Меркель.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

«Марші Свободи» у Білорусі: фото з мирних протестів у Мінську, Гомелі, Вітебську та Гродні (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Марші Свободи» у Білорусі: фото з мирних протестів у Мінську, Гомелі, Вітебську та Гродні (фоторепортаж)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG