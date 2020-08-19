Єврокомісія виділила 3 мільйони євро для активістів і постраждалих від насильства в Білорусі

Європейська комісія виділить 53 мільйони євро на допомогу Білорусі, повідомляє очільниця установи Урсула фон дер Ляєн.

Вона уточнила, що більша частина цієї суми піде на допомогу через пандемію коронавірусу.

«Єврокомісія мобілізує 53 мільйони євро для Білорусі: 2 мільйони на допомогу жертвам репресій та державного насильства, 1 мільйон на підтримку громадянського суспільства та незалежних медіа, 50 мільйонів – на екстрену допомогу через коронавірус сектору охорони здоров’я, соціальним службам та бізнесу», – йдеться в заяві фон дер Ляєн.

В іншому повідомленні в своєму твітері вона навела ключові позиції Європейської комісії та всього Євросоюзу щодо ситуації в Білорусі.

«Ми підтримуємо білорусів, які хочуть фундаментальних свобод та демократії. Ми запровадимо санкції проти всіх, хто причетний до насильства, репресій та підробки результатів виборів. Ми підтримуємо мирний перехід до демократії в Білорусі», – зазначає європейська чиновниця.

Схожу позицію висловив президент Європейської ради Шарль Мішель. Він заявив про солідарність Євросоюзу з народом Білорусі і неприпустимість безкарності.

«Протести в Білорусі – це не про геополітику. Це про право людей вільно обирати своє керівництво», – зазначив Мішель.

У своїй заяві за результатами відеоконференції 19 серпня Європейська рада засудила застосування сили щодо протестувальників. Установа також вказала на загрозу, яку криза в Білорусі становить для поступу у відносинах Мінська з Євросоюзом, якого вдалося досягнути останніми роками.

«Будь-яке погіршення ситуації вплине на наші відносини та матиме негативні наслідки. Ми закликаємо білоруську владу знайти вихід з кризи через припинення насильства, деескалацію та інклюзивний національний діалог. Тільки мирний та демократичний процес, обумовлений вільними медіа та сильним громадянським суспільством, може дати сталі рішення. Всі сторони, в тому числі іноземні держави, повинні підтримати такий процес», – йдеться у висновках Європейської ради.

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У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу.

Лукашенко відмовився від пропозицій посередництва з-за кордону і заявив про зовнішнє втручання у справи Білорусі.