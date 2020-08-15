«Ситуацію втримаємо»: Лукашенко виступив у генштабі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив у Центрі стратегічного управління в Міністерстві оборони країни 15 серпня, повідомляє державна інформаційна агенція «Белта».

Лукашенко заявив, що в Білорусі є власний уряд, а країнам, які пропонують виступити посередниками, варто «навести лад у себе».

«Ви не гірше за мене знаєте, що відбувається в країні. Потихеньку починають або продовжують розхитувати обстановку, наше суспільство. Дісталися до трудових колективів. Я вже багато разів говорив про це. Просто хочу вчергове сказати, що з цього нічого не вийде. Країну ми не віддамо. Ситуацію втримаємо», – запевнив він.

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Лукашенко також звернув увагу на те, що отримував пропозиції «посередництво» з-за кордону.

«Слухайте, в нас є нормальний уряд, створений за Конституцією. Нам не потрібні жодні закордонні уряді, жодні посередники. Не ображаючи керівництво цих республік, хочу сказати: ви в себе лад наведіть», – заявив президент.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобуває чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики жорстоко розганяють демонстрантів, б’ють їх, застосовують гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу.