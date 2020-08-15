(Друкуємо мовою оригіналу)

Более 6 тысяч задержанных, около 250 раненых в больницах только по официальным данным, один погибший во время протестов и один – после побоев в больнице.

Белорусский ОМОН закидывает светошумовыми гранатами, гранатами со слезоточивым газом, поливает из водометов, обстреливает резиновыми пулями и избивает дубинками мирных протестующих против фальсификаций выборов президента.

Министры иностранных дел ЕС 14 августа собрались на «экстренную встречу», чтобы обсудить ситуацию в Беларуси и, возможно, ввести санкции.

Почему Европа медлит с реакцией на кровопролитие в Беларуси? И остановят ли диктатора санкции?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили немецкий политолог, старший эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд, глава общественной организации «Центр гражданских свобод» Александра Матвийчук и директор Центра исследований проблем национальной безопасности Национального университета «Острожская академия» Тарас Жовтенко.

– Как вы охарактеризуете то, что происходит сейчас в Беларуси. Белорусские власти отрицают, что чрезмерно применяют насилие: говорят, что просто наводят порядок. Адекватная ли это реакция на протесты?

Александра Матвийчук: Абсолютно неадекватная, и все эти грубые нарушения прав человека, фото и видео, которые находятся в открытом доступе, говорят о том, что мы имеем дело с системным и организованным нападением власти на гражданское население, чтобы подавить мирный протест.

– Если сравнивать уличные протесты в Беларуси с тем, что происходило на Евромайдане, и реакцию на Западе, вам не кажется, что сейчас Запад более вяло реагирует на белорусские протесты и их подавление?

Не существует в международной системе инструмента, который мог бы немедленно это остановить

Александра Матвийчук: К сожалению, мы на своём собственном опыте убедились, что международные организации и страны Запада в целом неэффективны с точки зрения немедленного прекращения массовых и грубых нарушений прав человека. К сожалению, не существует сейчас в международной системе какого-то инструмента, который бы мы могли задействовать, чтобы немедленно или в ближайшие дни это было остановлено. Это реальность, в которой мы живём и в которой белорусы борются.

Надлежащих инструментов таких реакций на самом деле очень мало и они, как правило, сводятся только к санкциям и явно не могут остановить насилие немедленно.

Вторая причина – они ещё смотрят на геополитические раскладки, так как до этого Лукашенко пытался маневрировать между Россией и Западом. И если Запад начнёт действовать довольно жёстко, как этого на самом деле требует ситуация, Лукашенко ничего не остаётся, как пойти в объятия к Российской Федерации: и это явно не лучший вариант развития событий.

– Что вы считаете адекватной реакцией на это насилие в Беларуси? Как вы думаете, что будет действенным на Лукашенко?

Александра Матвийчук: Реакция белорусского народа. Мы видим, что количество протестующих закономерно уменьшается, так как 6000 уже арестованы, переполненные СИЗО. Такая жестокость и грубость приводит к тому, что люди дважды думают перед тем, как выходить на протест.

Судьбу Беларуси изменят именно люди в Беларуси



Но, в любом случае, это зависит от того, как белорусское общество воспримет эти протесты, в частности та часть, которая голосовала за Лукашенко. Если они определят, что несмотря на то, что они за него голосовали и считают, что он должен быть президентом, нельзя так относиться к протестующим только за то, что у них другая точка зрения – это может изменить ситуацию. Судьбу Беларуси изменит не Москва, не Вашингтон, не Брюссель, а именно люди в Беларуси.

Надо быть готовым украинскому гражданскому обществу к различным сценариям развития событий в Беларуси. Если будет плохой вариант развития событий, то очевидно, что именно в Украину поедет большое количество людей, которые будут вынуждены спасать свою жизнь, здоровье, свободу – и мы должны быть готовы их принять.

– В пятницу министры иностранных дел стран ЕС собрались на «экстренное заседание». Почему так долго реагирует Европа? Это – такой неповоротливый бюрократический механизм?

Андреас Умланд: Александра уже сказала, что нет инструмента, который мог бы в таких ситуациях реагировать быстро. Проблема в том, что Европейский союз не является государством, и не может реагировать так быстро, как государство. В частности, и во внешней политике есть философия, что он должен действовать объединённо. Принятие решений в отношении внешней политики не является супранациональным, оно межправительственное, поэтому все 27 стран должны соглашаться на каждый шаг. Это просто сложно. Видимо, сейчас проблема, что многие из министров, возможно, в отпуске, их собрать так быстро невозможно.

Наверное, многие западные политики опасаются того, что если сейчас будет очень резкая реакция Европейского союза, тогда в конце концов состоится это союзное государство между Беларусью и Россией.

– Есть ли какой-то рычаг у Запада, чтобы прекратить побоище на улицах белорусских городов?

Запад должен выстраивать осторожную политику, чтобы окончательно не развернуть Беларусь в сторону Российской Федерации



Тарас Жовтенко: Я согласен с Андреасом, что Запад должен выстраивать очень осторожную политику и осторожный курс, чтобы по крайней мере формально и официально не оттолкнуть Беларусь от западного вектора и не развернуть её окончательно в сторону Российской Федерации.

Очевидно, что Лукашенко с каждым днём этих протестов всё более гарантированно ставит лично себя под угрозу санкций, а также руководство своего силового блока.

Тут есть фактор, который, как мне кажется, однозначно указывает на Российскую Федерацию и на то, что от части Лукашенко прав в контексте, что в некоторых моментах эти протесты имеют признаки сценария. Но этот сценарий пришёл совершенно с другой стороны, нежели указывает Александр Григорьевич.

По моему мнению, то, что мы видим в Беларуси, можно назвать «гибридным майданом»: протестующие не концентрируются в каком-то одном месте. Многие обозреватели видят различие между тем, как развивались события на Майдане в Украине в 2013-2014 году, и в Беларуси. Как мне кажется, в белорусском варианте этот сценарий более оправдан, так как мы видим беспрецедентную жестокость со стороны белорусских силовиков: это большая неожиданность для белорусов, и для нас на контрасте это тоже немного шокирующие вещи.

В случае концентрации протестующих, эти протесты будут подавлены очень жестоко



Прекрасно понятно, что в случае концентрации протестующих, эти протесты будут подавлены очень жестоко. Соответственно это в большей мере будет гарантировать не только персональные санкции для Лукашенко, но и против более широкого круга людей, которые с ним принимали эти решения. И с другой стороны – это негативно отразится в том, как Беларусь взаимодействует с Западом.

Поэтому, я думаю, здесь имеет место быть российское влияние в том контексте, чтобы эти протесты растянуть как можно дольше по времени и не обострять их до такой степени, чтобы у России и российского руководства сохранялась возможность непосредственно прямого диалога из Западом, в том числе и по вопросам Беларуси, общего урегулирования этой ситуации. Потому что всем понятно, что российский след там однозначно есть.

– То есть Россия хочет договориться с Западом по поводу Беларуси и что-то выторговать для себя?

Тарас Жовтенко: Да, я думаю, что Россия в любом случае, в любых политических вопросах, которые будут подниматься в контексте урегулирования, будет хотеть иметь своё место за столом. И гарантией такого места будет то, что она может между строк намекать Западу, что она является сдерживающим фактором нынешнего белорусского режима.

– Как вы думаете, чего сейчас боится Александр Лукашенко? Есть ли вещи, которые действительно могут его испугать и быть козырем или в руках Запада, или Российской Федерации?

Андреас Умланд: Мне трудно сказать. Я думаю, для него главная проблема – единство собственной элиты, собственного аппарата, правящей партии. В общем-то это то, что и для Януковича было проблемой. И пока близкое его окружение, в частности так называемое КГБ и Министерство внутренних дел будут делать то, что он им приказывает, он может это всё подавить довольно кроваво. Хотя это кровавое подавление только больше вызывает противореакции.

– Как вы можете охарактеризовать реакцию Киева на протесты в Беларуси? Китай, Россия, Венесуэла поздравили Александра Лукашенко, другие страны осудили насилие, Украина – ни то, ни другое. Как это действует на имидж Украины, с вашей точки зрения? Показывает ли как демократическую правовую страну то, что Владимир Зеленский не осуждает действия Александра Лукашенко?

Тарас Жовтенко: Позиция нашего МИДа не только по отношению нынешнего кризиса в Беларуси, но и в принципе по ключевым событиям в регионах и в глобальном масштабе, всегда была более осторожна. Мы практически всегда видели, что не было каких-то однозначных резких оценок от нашего Министерства иностранных дел, что в принципе является достаточно правильно тактикой. Потому что в большинстве случаев (случай Беларуси – особая ситуация) наша позиция могла только подкрепить какую-то общую тональность голосов международного сообщества, но не более того.

Тут ещё нужно учитывать два фактора. Первый – что абсолютно правильно мы видим параллели между нынешними протестами в Беларуси и украинской Революцией достоинства. Также абсолютно правильно мы видим параллели в российском следе, российском вмешательстве и фактически в российских силовых структурах, которые стояли за обеими ситуациями.

В течении последнего времени мы слышали от белорусского президента Лукашенко абсолютно разные версии происходящего. Во-вторых, мы слышали абсолютно разное виденье Украины и украинского следа в этих событиях – диаметрально противоположные вещи. Вся эта риторика сильно усложняет то, каким образом наш МИД может формировать свою позицию.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).