ЦВК Білорусі оголосила Лукашенка переможцем виборів

Центральна виборча комісія Білорусі на засіданні 14 серпня оголосила офіційні результати голосування на виборах президента країни. Переможцем назвали чинного президента Олександра Лукашенка, який перебуває при владі в країні вже 26 років.

«14 серпня 2020 року відбулось засідання Центральної комісії Республіки Білорусь з виборів і проведення республіканських референдумів по підведенню підсумків виборів президента Республіки Білорусь. Рішенням комісії затверджені підсумки виборів. Президентом Республіки Білорусь обраний Олександр Григорович Лукашенко», – йдеться в повідомленні ЦВК.

За даними ЦВК, проголосували всього 5 188 956 людей, у тому числі достроково – 2 806 640.

Скарги на невизнання виборів, зокрема, з боку головної опонентки Лукашенка Світлани Тихановської, відхилили.

За даними ЦВК, голоси розподілялися таким чином:

Олександр Лукашенко: 80,1% (4 661 075 осіб);

Світлана Тихановська: 10,1% (588 622 людини);

Андрій Дмитрієв: 1,2% (70 671 людина);

Анна Конопацька: 1,67% (97,489 осіб);

Сергій Черечень: 1,14% (66 613 осіб);

Проти всіх: 4,59% (267 360 осіб).

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобуває чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурнентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики жорстоко розганяють демонстрантів, б’ють їх, застосовують гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Мітинги і короткочасні страйки відбуваються на великих підприємствах – таких як «Гродно Азот», Мінський тракторний завод, БМЗ.

На акції протесту виходять також лікарі та вчителі. Люди вимагають припинити насильство, а також провести нові вільні вибори.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство і обмірковує можливість запровадження сакцій.