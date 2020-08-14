Лукашенко заявив, що «живий» і «не за кордоном»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що «живий» і не залишав країну, повідомляє державне агентство БелТА.

«Для початку, я поки що живий і не за кордоном, як тут деякі наші шановні «свядомыя» розкручують: президент залишив країну і перебуває за кордоном», – сказав 14 серпня під час наради щодо роботи будівельної галузі Лукашенко, який з 10 серпня не з’являвся на публіці, що спровокувало чутки про його від’їзд за кордон.

Лукашенко заявив, що в країні «намагаються розгойдати трудові колективи», але не вказав, хто саме. Він нагадав, що влада під час пандемії заборонила звільняти людей із підприємств, «нікого не нахиляли, не змушували».

За його словами, страйки погано позначаться на підприємствах і цим скористаються конкуренти. Говорячи про страйк на «Білоруськалії», він заявив, що це «на руку основним конкурентам в Росії і Канаді», які «перехрестяться», і «швиденько на ринок поставлять те, що вони хочуть поставити».

«І всі борються за ці ринки. Якщо ми зупинимося, ніколи не розкрутимо своє виробництво. Ніколи! Нас ще в це болото і підштовхнуть. Людям треба це пояснити: хочете – страйкуйте, хочете працювати – працюйте, – заявив він. – Людям треба сказати, що це єдиний шанс у них врятувати підприємство. Рятуючи підприємство, будеш годувати свою сім’ю».

Лукашенко додав, що на вулицях тисячами «ходять» громадяни, до яких можна приєднатися, але там грошей – «на два дні». «Там деяким доплачують. Ми їх знаємо, ми показували їх. Ну на два дні дадуть. А потім що?» – сказав Лукашенко.

Самі акції протесту, а також насильство з боку співробітників правоохоронних органів, факти якого напередодні визнав голова МВС Білорусі, Лукашенко не прокоментував.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобуває чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурнентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики жорстоко розганяють демонстрантів, б’ють їх, застосовують гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Мітинги і короткочасні страйки відбуваються на великих підприємствах – таких як «Гродно Азот», Мінський тракторний завод, БМЗ.

На акції протесту виходять також лікарі та вчителі. Люди вимагають припинити насильство, а також провести нові вільні вибори.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство і обмірковує можливість запровадження сакцій.