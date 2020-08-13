Міністр внутрішніх справ Білорусі вибачився за «травми випадкових людей»

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв вибачився за «травми випадкових людей», які постраждали під час розгону демонстрацій у країні. Він заявив, що бере на себе відповідальність за тих, хто «потрапили під роздачу». Про це Караєв заявив в ефірі телеканалу ОНТ.

Він заявив, що вважає, що потрібно швидше відпускати затриманих. За його словами, міліція вже почала це робити.

Майже одночасно масові затримання жителів Білорусі прокоментувала від імені президента країни Олександра Лукашенка спікерка Сенату країни Наталя Кочанова. За її словами, «президент почув думку трудових колективів» і доручив розібратися з усіма фактами затримань, які відбулися в останні дні.

Масові акції протесту проти офіційних результатів виборів в Білорусі тривають п’ятий день поспіль. У перші дні міліція розганяла протестувальників, застосовуючи водомети, гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ. Затримано тисячі людей, серед яких випадкові перехожі. Сотні опинилися в лікарнях. За офіційними даними, одна людина загинула.

Акції 13 серпня відбуваються без затримань, у них беруть участь тисячі людей. Співробітники деяких великих підприємств провели мітинги і пообіцяли вийти на загальний страйк. У деяких випадках їм вдалося зустрітися з представниками регіональної або муніципальної влади.