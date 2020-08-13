Москва вбачає «виразні спроби зовнішнього втручання» в справи Білорусі

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила 13 серпня, коментуючи події в Білорусі, що «спостерігаються виразні спроби зовнішнього втручання у справи суверенної держави з метою розколоти суспільство та дестабілізувати ситуацію».

За словами Захарової, використання таких методів неодноразово спостерігалося в інших країнах.

«Ми стурбовані інформацією про інциденти, пов’язані з порушенням громадського порядку на вулицях низки білоруських міст, які відбулися після президентських виборів», – сказала речниця, висловивши сподівання, що невдовзі «становище в країні нормалізується».

На президентських виборах, за офіційними даними, опозиційна кандидатка Світлана Тихановська набрала 10,09%, чинний президент Олександр Лукашенко – 80,08%. При цьому, за результатами альтернативних опитувань в інших країнах, при підрахованих голосах на 19 виборчих дільницях у Тихановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційні підсумки голосування.

Після оголошення результатів виборів у Мінську й інших містах Білорусі почалися акції протесту. Силовики жорстко розганяють демонстрантів, б’ючи їх і застосовуючи водомети, гумові кулі і сльозогінний газ. Всього за чотири дні затримано близько 7 тисяч людей, точна кількість постраждалих невідома. МОЗ повідомляє, що в лікарні доправили понад 250 осіб. Родичі заарештованих повідомляли, що багатьох жорстоко били, часто без приводу, і не давали їм в спецприймальниках їжі і води.