Кравчук звернувся до Лукашенка через події в Білорусі

Перший президент України Леонід Кравчук звернувся до білоруського лідера Олександра Лукашенка у зв’язку з подіями в сусідній країні.

«Я хотів би звернутися до білоруської влади – зупиніться. Президенте Лукашенко, припиніть кровопролиття! Жодними доказами, жодними переконаннями, жодними прикладами в історії він не може виправдати кровопролиття. Якщо вдатися до неймовірних фальсифікацій, правда історії все одно переможе», – сказав Кравчук в ексклюзивному інтерв’ю білоруській службі Радіо Свобода.

На президентських виборах, за офіційними даними, Тихановська набрала 10,09%, чинний президент Олександр Лукашенко – 80,08%. При цьому, за результатами альтернативних опитувань в інших країнах, при підрахованих голосах на 19 виборчих дільницях у Світлани Тихановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційні підсумки голосування.

Після оголошення результатів виборів у Мінську й інших містах Білорусі почалися акції протесту. Силовики жорстко розганяють демонстрантів, б’ючи їх і застосовуючи водомети, гумові кулі і сльозогінний газ. Всього за чотири дні затримано близько 7 тисяч людей, точна кількість постраждалих невідома. МОЗ повідомляє, що в лікарні доправили понад 250 осіб. Родичі заарештованих повідомляли, що багатьох жорстоко били, часто без приводу, і не давали їм в спецприймальниках їжі і води.