МЗС радить українцям не їхати в Білорусь «до стабілізації ситуації»

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Білорусі до стабілізації ситуації там у зв’язку із продовженням протестних акцій, а також ускладненням безпекової ситуації на тлі сутичок між протестувальниками і правоохоронцями.

«У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю і здоров’ю, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися на «гарячу лінію» посольства України в Республіці Білорусь за тел.: +375 25 60 311 84 або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України за тел.: + 38 044 238 16 57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні у МЗС заявили, що наразі офіційно відомі особи трьох затриманих у Білорусі громадян України: це Костянтин Рєуцький, Євген Васильєв та Оксана Альошина.

Посольство України на доручення голови МЗС Дмитра Кулеби направило дві ноти до Міністерства закордонних справ Білорусі із запитом на інформацію про всіх затриманих в ході протестів громадян України та місце їхнього перебування.​

Міністр Кулеба повідомив, що консул України в Білорусі наразі не знайшов у мінських ізоляторах згаданих затриманих громадян України.

Пізніше у телеграмі МЗС з’явилося повідомлення про те, що 12 серпня до консульства України в Бресті звернулися родичі громадянина України, який 11 серпня не повернувся додому з роботи.

«Консульство відразу розпочало пошук і встановило, що 11 серпня його затримали в Бресті (як протестувальника) і він перебуває зараз у місцевому СІЗО. Найближчим часом наші консули зустрінуться з керівництвом місцевих правоохоронних органів з метою з’ясування усіх обставин інциденту та надання необхідної консульсько-правової допомоги».

Протести в Білорусі тривають четвертий день. Влада жорстко розганяє демонстрантів, застосовуючи кийки, водомети, гумові кулі і сльозогінний газ. За весь цей час затримано близько семи тисяч людей, точна кількість постраждалих невідома.