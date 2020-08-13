Помпео: США готові до дій для забезпечення «гарних наслідків для білоруського народу»

Держсекретар США Майк Помпео здійснює турне чотирма країнами Центральної Європи, вже відвідавши Чехію, також здійснюючи поїздки до Словенії, Австрії та Польщі. В ексклюзивному інтерв’ю журналісту Радіо Свобода Помпео висловився на одні з найболючіших тем глобальної політики нині – ситуації в Білорусі та протестів там після президентських виборів, про свободу ЗМІ в Росії, а також на теми Афганістану та Ірану.

БІЛОРУСЬ

Держсекретар США Майк Помпео, говорячи про сумнівні білоруські президентські вибори і триваюче застосування сили владою проти мирних демонстрантів в Білорусі, сказав в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода, що США «хочуть добрих наслідків для білоруського народу» і вдадуться до дій, аби сприяти цьому.

Майк Помпео, який раніше засудив спосіб, у який були проведені президентські вибори в Білорусі, які дали авторитарному Олександру Лукашенку шостий президентський термін поспіль, в розлогому інтерв’ю під час перебування з візитом в Празі сказав, що США пильно стежать за ситуацією в Білорусі і насильством проти протестувальників, до якого вдається білоруська влада. І це, за його словами, «є несумісним з тим, як мали би ставитись до протестувальників».

Голосування, що відбулося дев’ятого серпня, опозиція вважає «сфальсифікованим», і це вилилось в кілька ночей постійних протестів, що позначились також застосуванням сили проти мирних демонстрантів з боку білоруської міліції, а також затримання кількох тисяч людей.

Помпео сказав, що США наразі не вирішили, до якого варіанту дій щодо Білорусі пристати, але працюватимуть щільно зі своїми європейськими союзниками над спільним підходом.

До чого саме ми можемо вдатися – і мова тут не лише про США в односторонньому порядку, а про багатосторонні заходи в інтересах народу Білорусі

На запитання кореспондента Радіо Свобода про те, чи США можуть не відправити посла до Мінська після десятирічної перерви як сигнал невдоволення діями білоруської влади щодо протестувальників, Помпео уникнув прямої відповіді, але сказав, що США будуть координувати дії з країнами Європи.

На запитання щодо можливості призупинення поставок американської нафти до Білорусі (а такі поставки почались недавно після ускладнень між Білоруссю та Росією в енергетичний сфері) Майк Помпео відповів: «Звичайно, розглядаються всі варіанти. Тут важливо визначити критерії. До чого саме ми можемо вдатися – і мова тут не лише про США в односторонньому порядку, а про багатосторонні заходи в інтересах народу Білорусі».

«Будуть це санкції чи рішення про припинення поставок (нафти) – це ще лише доведеться визначити. Вибори відбулися щойно, подивимось, як розвиватиметься ситуація», – додав Помпео.

РОСІЯ

Журналіст Радіо Свобода також запитав держсекретаря про зусилля російської влади та тиск на іноземні ЗМІ, які присутні в Росії. Раніше Помпео вже казав, що такі обмеження «накладають величезні вимоги» до Радіо Свобода та «Голосу Америки».

Ми запровадили величезні санкції проти Росії за інші складові їхньої шкідливої діяльності. Ми сподіваємось, що решта світу приєднається до нас у цьому

В заяві 10 серпня Помпео сказав, що ці дві американські медіакорпорації постали перед «значними та невиправданими обмеженнями» в Росії, оскільки російський державний регулятор наказав реєструватися як «іноземних агентів» або отримати штраф – в разі відмови – до п’яти мільйонів рублів (70 тисяч доларів).

І це викликало «глибоку стурбованість» Вашингтона.

В Празі, де розташований головний офіс Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, Помпео сказав, що вірить, що США «можуть реально натиснути, аби переконати їх (російську владу), що це правильний підхід – дозволити свободу преси».

«Ми це засудили. Ми також запровадили величезні санкції проти Росії за інші складові їхньої шкідливої діяльності. Ми сподіваємось, що решта світу приєднається до нас у цьому. Ми сподіваємось, що ті країни, які цінять свободу преси, які хочуть, аби незалежні журналісти могли ставити запитання, навіть коли часом лідерам ці питання не подобаються, приєднаються до нас у цьому».

АФГАНІСТАН

Помпео був у Празі на початку свого п’ятиденного турне Центральною Європою і також відвідує Словенію, Австрію та Польщу, обговорюючи теми, серед яких підозри, що Росія платила грошові винагороди бойовикам афганського «Талібану» за напади на американських вояків в Афганістані.

Якщо росіяни пропонують гроші за вбивство американців, то тут буде величезна ціна, яку вони за це заплатять

Держсекретар США відмовився коментувати запитання, чи він вірить американській розвідці, згідно з інформацію якої, Росія пропонувала гроші «Талібану» та іншим військовим угрупованням в Афганістані для нападу та вбивства американських вояків. Помпео сказав, що він ніколи не коментує інформацію розвідки.

«Що ми сказали, так це наступне: якщо росіяни пропонують гроші за вбивство американців, а також – якщо вже ведемо про це мову – інших вояків західних країн, то тут буде величезна ціна, яку вони за це заплатять. Це те, що я сказав міністру закордонних справ (Сергію) Лаврову. Я знаю, що наші військові також говорили про це з вищим військовим керівництвом (США). Ми не толеруватимемо цього. Ми не терпітимемо цього».

ІРАН

Що стосується питання спротиву серед деяких європейських країн американським зусиллям щодо подовження ембарго на експорт зброї до Ірану на невизначений термін, то Помпео сказав, що «немає сенсу для будь-якої європейської країни підтримувати іранців, щоб вони мали зброю».

США запропонували проєкт резолюції, який, згідно з повідомленнями ЗМІ, зараз вони поширили серед членів Ради безпеки ООН, в якій 15 держав. «І я сподіваюсь, що вони проголосують в Об’єднаних Націях», – сказав Помпео в інтерв’ю Радіо Свобода.

Держсекретар пояснив, що резолюція, яку США пропонуватимуть, просто говорить про подовження ембарго на постачання зброї Ірану. «Все ось так дуже просто», – додав Помпео.

Але на запитання, чи немає побоювань, що Росія та Китай як постійні члени Ради безпеки ООН накладуть вето на таку резолюцію, Помпео відповів, що США подаватимуть проєкт резолюції ще раз, бо мають на це право, згідно з процедурою ООН.

Зокрема, йдеться про те, що резолюція №2231, ухвалена в ООН в 2015 році, підтримує ядерну угоду з Іраном.

Але США вийшли з цією угоди, яка давала «передишку» Іранові з санкціями проти нього навзамін безпекових гарантій, які не допускали можливості, аби Іран мав ядерну зброю. США вийшли з іранської угоди в 2018 році.