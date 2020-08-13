Литва заявила про готовність надавати притулок білорусам

Литва готова надавати притулок білорусам, які страждають від жорстокого поводження з боку влади, повідомив у твітері голова Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

«Литва з гуманітарних міркувань готова і розглядає можливість приймати білорусів, які страждають від жорстокого поводження», – написав він.

Тим часом, у Мінську дипломатичні представники багатьох країн ЄС 13 серпня приїхали покласти квіти на місце загибелі демонстранта на Пушкінській. Люди, які зібралися там, скандували «Дякую».

У Литві на даний час перебуває кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська. 10 серпня вона залишила Білорусь.

На президентських виборах, за офіційними даними, Тихановська набрала 10,09%, чинний президент Олександр Лукашенко – 80,08%. При цьому, за результатами альтернативних опитувань в інших країнах, при підрахованих голосах на 19 виборчих дільницях у Світлани Тихановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційні підсумки голосування.

Після оголошення результатів виборів у Мінську й інших містах Білорусі почалися акції протесту. Силовики жорстко розганяють демонстрантів, б’ючи їх і застосовуючи водомети, гумові кулі і сльозогінний газ. Всього за чотири дні затримано близько 7 тисяч людей, точна кількість постраждалих невідома. МОЗ повідомляє, що в лікарні доправили понад 250 осіб. Родичі заарештованих повідомляли, що багатьох жорстоко били, часто без приводу, і не давали їм в спецприймальниках їжі і води.