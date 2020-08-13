Акцію на підтримку протестів у Білорусі провели біля білоруського посольства в Києві

Сотні людей зібралися 13 серпня під стінами посольства Білорусі в Києві на знак підтримки мирних протестувальників у Мінську й інших білоруських містах, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Організатором акції виступила правозахисна організація Amnesty international.

Люди принесли із собою плакати, білоруську символіку та муляж поліцейських щитів.

Активісти запалили димову піротехніку (біло-червоно-білий дим), скандуючи «Живе Білорусь» і закликали припинити міліцейське насильство проти протестувальників у Білорусі.

Крім того, на акції були присутні народні депутати від партії «Голос». Зокрема, Інна Совсун заявила, що її політична сила почала процес реєстрації проєкту постанови Верховної Ради про невизнання виборів у Білорусі і буде вимагати скликання позачергового засідання парламенту з цього приводу.

На даний час у Верховній Раді немає зареєстрованих проєктів постанов щодо ситуації в Білорусі.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобуває чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурнентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики жорстоко розганяють демонстрантів, б’ють їх, застосовують гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство.