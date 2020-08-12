У білоруському Мінську вночі, на початку доби 12 серпня, прибиральниця на станції метро «Михайлова» стала свідком того, як силовики били чоловіка, який чекав на прибуття транспорту. Вона прибирає сліди крові і говорить про події. У Мінську й інших містах Білорусі 12 серпня третю ніч поспіль тривали протести проти результатів президентських виборів, на яких, за офіційними даними, ушосте переміг Олександр Лукашенко, який є головою держави в Білорусі вже 26 років. Численні демонстрації почалися в Білорусі 9 серпня, їх жорстоко розігнав ОМОН. Всього в країні за 9-10 серпня затримали понад п’ять тисяч людей, одна людина загинула. (Відео Артема Шапарова).​