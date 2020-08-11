Білоруси привезли квіти та свічки до місця загибелі протестувальника, плескаючи в долоні. Проїжджаючі повз автомобілі підтримували їх сигналами. Одна людина загинула під час акцій протесту в Мінську, повідомило Міністерство внутрішніх справ Білорусі 10 серпня. Як стверджують в міністерстві, під час протистояння зі спецназом один із учасників протесту, які будували барикади, намагався кинути в силовиків «невстановлений вибуховий пристрій». Він, як заявили в МВС, нібито вибухнув у руці протестувальника і завдав травм, несумісних із життям. Водночас видання «Белсат» повідомило про непідтверджену інформацію від учасників подій, згідно з якою, в протестувальників не було коктейлів Молотова, а чоловік загинув через вибух світлошумової гранати. Такі гранати використовував спецназ. (Відео Reuters)