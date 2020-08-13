Затриманих у Білорусі українців досі шукають. Що відомо на цей момент?

Наразі офіційно відомі імена трьох затриманих у Білорусі громадян України: це Костянтин Реуцький, Євген Васильєв та Оксана Альошина. Їх досі не знайшли в ізоляторах. Зранку 12 серпня в Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що на той час у Білорусі затримали дев’ять українців і побили українського фотокореспондента.

Що відомо на даний момент?

Місцеперебування українських волонтерів досі невідоме. Українські консули намагалися потрапити до затриманих – про це посольство України в Мінську повідомляло Радіо Свобода ще вранці 13 серпня – але невідомо, в якому СІЗО утримують Костянтина і Євгена. Білоруські в'язниці – переповнені.

Близько 16-ї години 13 серпня представниця благодійного фонду «Схід SOS» Олександра Дворецька розповіла в коментарі Радіо Донбас.Реалії, що ці пошуки тривають досі.

«Посольство наше, МЗС, шукають. Намагаються встановити контакти. Білоруські адвокати також намагаються шукати їх в ізоляторах тимчасового тримання», – повідомила вона.

Реуцький і Васильєв у Білорусі проходять підозрюваними у кримінальній справі про масові заворушення. У рамках слідства провели обшук у квартирі Тетяни Ревяко, білоруської правозахисниці, в якої зупинилися її українські колеги вранці 12 серпня. Слідчі конфіскували комп'ютер Костянтина, внутрішній український паспорт Євгена та інші їхні речі. Постанова на обшук була підписана заступником прокурора Радянського району Мінська Шаблинським.

Колеги Реуцького і Васильєва засвідчують, що у Мінську вони взагалі не брали участь у протестах.

«Вони тільки приїхали до Білорусі, попили кави, вийшли на прогулянку і були затримані. У заворушеннях вони участі не брали. Вони прибули до нас у важкий час, щоб підтримати нас, так прийнято у правозахисників, ми також бували в Україні та інших державах в подібні моменти», – говорить Тетяна Ревяко.

Реакція української влади

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу 13 серпня також зазначив, що консули не знайшли затриманих у СІЗО Мінська: вони побували у двох найбільших. Офіційні органи Білорусі не повідомляють органам України про місцеперебування українців. Кулеба розповів, що, крім Костянтина Реуцького і Євгена Васильєва, у Білорусі затримана ще одна громадянка України – Оксана Альошина.​

Посольство України надіслало дві ноти до Міністерства закордонних справ Білорусі.

«Ми вимагаємо негайної зустрічі консула з цими затриманими особами, а також, якщо є інформація про інших громадян – то з ними також. Ми вимагаємо негайного і безумовного звільнення цих осіб з метою повернення їх в Україну», – заявив Дмитро Кулеба.

На сайті Офісу президента України була розміщена заява його голови Андрія Єрмака. ​У ній ішлося про те, що Україна звертається до ​влади Республіки Білорусь із вимогою якомога швидше звільнити незаконно затриманих в Мінську українських правозахисників та журналістів Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва.

Сам президент Володимир Зеленський під час візиту у Бориспільську багатопрофільну лікарню заявив, що з владою Білорусі ведуться переговори про повернення українців.

«Ми хочемо, наполегливо, щоб нам повернули наших громадян в Україну. Білоруська сторона зараз повинна йти на контакт. Наш міністр говорить з їхнім міністром. Посольство працює. І, окрім посольства, є наші окремі представники, яким надали можливість ще окремого спілкування з приводу наших українців», – сказав Зеленський.

Реакція українського суспільства

Сотні людей у соціальних мережах поділилися інформацією про затримання українців. О 17-й за Києвом люди зібралися з вимогою їхнього звільнення під посольством Білорусі у Києві.

Понад 60 українських громадських організацій виступили із заявою, в якій вимагають від влади Білорусі негайно звільнити правозахисників. А від урядів країн Європейського союзу, Швейцарії, Канади, США, Великої Британії, Норвегії – просять посилити санкції проти посадових осіб Білорусі, причетних до політично мотивованих переслідувань громадян Білорусі та України, міжнародних журналістів і грубого порушення свободи мирних зібрань, свободи слова. Також громадські організації просять Офіс генпрокурора України відкрити кримінальне провадження за фактами затримань громадян України.

Правозахисники вважають, що Реуцькому і Васильєву загрожує реальна небезпека.

«Затримання відбувалось із застосуванням надмірної сили і, очевидно, спричинило затриманим тілесні ушкодження і шкоду здоров’ю. Враховуючи зафіксовані факти масштабних порушень прав людини, які відбуваються в Білорусі протягом останніх днів, очевидне непропорційне і незаконне застосування сили з боку правоохоронців, ми глибоко занепокоєні долею наших колег, збереженням їх здоров’я та життя», – йдеться у заяві.

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Білорусі до стабілізації ситуації там, а в разі потрапляння в надзвичайну ситуацію – звертатися на «гарячу лінію» посольства України в Республіці Білорусь (тел.: +375 25 60 311 84) або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України (тел.: + 38 044 238 16 57).

Зараз у Білорусі – вже понад 6 тисяч затриманих, близько 250 поранених у лікарнях тільки за офіційними даними, один загиблий під час протестів і один – після побоїв у лікарні. Білоруський ОМОН п'ятий день поспіль закидує місця протестів і просто людей на вулицях світлошумовими гранатами, гранатами із подразливим газом, поливає їх із водометів, стріляє гумовими кулями і б'є кийками.

Міністри закордонних справ ЄС лише у п'ятницю зберуться на екстрену зустріч, щоб обговорити ситуацію в Білорусі і, можливо, запровадити санкції. Чому Захід зволікає з реакцією на кровопролиття в центрі Європи, чи прислухаються ЄС і США до Польщі, Литви та Латвії, які найбільш обурені діями Лукашенка? Слухайте обговорення про це в нашому ефірі: