Повернення сімох дітей з окупації та РФ: Лубінець подякував Меланії Трамп за підтримку

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 5 грудня прокоментував повернення сімох українських дітей на вільну територію України.

Він зазначив, що дітей вдалося вивезти завдяки зусиллям команди Офісу омбудсмана в межах ініціативи Bring Kids Back Ua.

«Також хочу подякувати Першій Леді Сполучених Штатів Америки Меланії Трамп за гуманітарну підтримку ініціатив України у питанні повернення дітей», – заявив він.

Лубінець розповів, що процес повернення дітей «завжди складний, багатоетапний і часто непередбачуваний». До цієї групи увійшли діти віком від 8 до 16 років. Зокрема, один із них тимчасово жив із бабусею на Херсонщині й опинився під російською окупацією:

«Окупаційні «служби» вже готували документи, щоб відправити його до інтернату, але завдяки нашим зусиллям його вдалося повернути до рідної мами».





Мати ще двох дітей померла в Росії, вони опинилися в тамтешньому інтернаті. За словами Лубінця, зараз вони з близькими.

«Також на рідній землі хлопець, який разом із батьком виїхав до Європи, а опинився в Росії в родичів. І дівчинка з Харківщини, яка пережила поранення, втрату батька і загрозу «усиновлення» в російську сім’ю», – додав він.

Лубінець додав, що Офіс омбудсмана, окрім допомозі поверненню дітей, супроводжує процес їх реінтеграції, координуючи психологічну та соціальну підтримку.

Напередодні Білий дім заявив про повернення ще сімох дітей –шістьох хлопчиків і одниї дівчинки – возз’єдналися зі своїми сім’ями в Україні. За заявою першої леді США Меланії Трам, її «відданість забезпеченню безпечного повернення дітей до їхніх сімей у цьому регіоні є непохитною».

У заяві зазначається, що Трамп і її представник «надали гуманітарну допомогу від США для покращення результатів ініціативи з возз’єднання».

Читайте також: Лубінець закликав до відповідальності винних після даних про табори, де РФ «перевиховує» українських дітей

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

За даними Офісу генерального прокурора на 4 грудня 2025 року, 1 876 вивезених дітей вдалося повернути додому.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.



