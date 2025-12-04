У Офісі генпрокурора назвали практичне значення резолюції Генасамблеї ООН щодо повернення дітей

Офіс генерального прокурора назвав «принциповим кроком» ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції з вимогою повернути до України викрадених Росією дітей. Про це йдеться в заяві відомства 4 грудня.
«Це рішення – сигнал, що світ бачить злочин проти українських дітей, розуміє його масштаби та вимагає негайної реакції», – заявляє офіс.
Відомство вказує на те, що вперше на рівні Генерального секретаря ООН закріплена необхідність надати міжнародний доступ до інформації про незаконно переміщених дітей, включно з місцем їх перебування, станом здоров’я та умовами утримання:
«Це критично важливо для нас, адже повернути дитину неможливо, поки не встановлено навіть те, де вона перебуває і в якому стані. За резолюцію проголосувала 91 держава і це підтверджує, що питання українських дітей стало одним із ключових маркерів оцінки російської агресії».
Читайте також: ПА ОБСЄ призначила Каріну Едебрінк спецпредставницею з питань депортації українських дітей
За повідомленням, резолюція важлива для прокуратури, оскільки повернення незаконно вивезених до Росії дітей є одним із найважливіших напрямів її роботи.
ОГП уточнює, що саме прокурори документують депортації, переміщення, зміни громадянства та незаконного усиновлення дітей і формують доказову базу, яка передається міжнародним партнерам. Вони також ідентифікують дітей та встановлюють їхні маршрути переміщення в співпраці ж іноземними та міжнародними правоохоронними структурами. Прокуратура забезпечує міжнародну координацію в цьому напрямку та створює юридичні підстави для тиску на РФ, «використовуючи резолюцію як міжнародний інструмент».
«Чим більше держав визнають незаконне переміщення дітей воєнним злочином і елементом політики знищення української нації, тим швидше створюються реальні механізми впливу на Росію та повернення дітей», – повідомляє прокуратура.
Для прокуратури, повідомляє офіс, резолюція має безпосереднє практичне значення, оскільки вона:
- посилює міжнародно-правову базу, на яку органи прокуратури можуть спиратися у кримінальних провадженнях щодо воєнних злочинів, пов’язаних із депортацією та примусовим переміщенням дітей
- підтверджує міжнародне визнання факту злочину, що важливо для збору доказів, міжнародної правової допомоги та подальшого притягнення винних до відповідальності
- сприяє розширенню доступу до інформації про незаконно переміщених дітей через механізми ООН, що суттєво допомагає у встановленні їхньої долі та поверненні
- підсилює позиції України в міжнародних судових інституціях, зокрема в Міжнародному кримінальному суді
Офіційно підтверджена депортація або примусове переміщення 19 546 дітей. Щонайменше 661 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ, понад 2 200 дітей були поранені. Лише 1 876 вивезених дітей вдалося повернути додому, що «підкреслює критичну необхідність міжнародного тиску».
«Офіс Генпрокурора здійснює процесуальне керівництво у понад 5 363 кримінальних провадженнях за фактами злочинів проти дітей. Кожен випадок депортації, примусової паспортизації чи зміни імені – це окремий епізод у великій справі про геноцид та воєнні злочини, які не мають строку давності», – стверджує пресслужба.
Міністерство закордонних справ України 4 грудня також привітало ухвалення резолюції Генасамблеї ООН. Відомство назвало рішення «потужним сигналом міжнародної солідарності та визнанням того, що насильницька депортація та примусове переміщення українських дітей Російською Федерацією є грубими порушеннями міжнародного гуманітарного та міжнародного права у сфері захисту дітей».
Генеральна асамблея ООН 3 грудня підтримала резолюцію із закликом до Росії повернути до України викрадених дітей. Голосування відбулося на надзвичайній сесії. За документ проголосувала 91 країна, проти – 12, 57 держав-членів утрималися.
У документі Генасамблея «вимагає, аби Російська Федерація забезпечила негайне, безпечне та безумовне повернення українських дітей, які були незаконно переміщені або депортовані».
Читайте також: Лубінець закликав до відповідальності винних після даних про табори, де РФ «перевиховує» українських дітей
За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».
У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.
Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.
