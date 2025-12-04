У Офісі генпрокурора назвали практичне значення резолюції Генасамблеї ООН щодо повернення дітей

Офіс генерального прокурора назвав «принциповим кроком» ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції з вимогою повернути до України викрадених Росією дітей. Про це йдеться в заяві відомства 4 грудня.

«Це рішення – сигнал, що світ бачить злочин проти українських дітей, розуміє його масштаби та вимагає негайної реакції», – заявляє офіс.

Відомство вказує на те, що вперше на рівні Генерального секретаря ООН закріплена необхідність надати міжнародний доступ до інформації про незаконно переміщених дітей, включно з місцем їх перебування, станом здоров’я та умовами утримання:

«Це критично важливо для нас, адже повернути дитину неможливо, поки не встановлено навіть те, де вона перебуває і в якому стані. За резолюцію проголосувала 91 держава і це підтверджує, що питання українських дітей стало одним із ключових маркерів оцінки російської агресії».

За повідомленням, резолюція важлива для прокуратури, оскільки повернення незаконно вивезених до Росії дітей є одним із найважливіших напрямів її роботи.

ОГП уточнює, що саме прокурори документують депортації, переміщення, зміни громадянства та незаконного усиновлення дітей і формують доказову базу, яка передається міжнародним партнерам. Вони також ідентифікують дітей та встановлюють їхні маршрути переміщення в співпраці ж іноземними та міжнародними правоохоронними структурами. Прокуратура забезпечує міжнародну координацію в цьому напрямку та створює юридичні підстави для тиску на РФ, «використовуючи резолюцію як міжнародний інструмент».

«Чим більше держав визнають незаконне переміщення дітей воєнним злочином і елементом політики знищення української нації, тим швидше створюються реальні механізми впливу на Росію та повернення дітей», – повідомляє прокуратура.

Для прокуратури, повідомляє офіс, резолюція має безпосереднє практичне значення, оскільки вона:

посилює міжнародно-правову базу, на яку органи прокуратури можуть спиратися у кримінальних провадженнях щодо воєнних злочинів, пов’язаних із депортацією та примусовим переміщенням дітей

підтверджує міжнародне визнання факту злочину, що важливо для збору доказів, міжнародної правової допомоги та подальшого притягнення винних до відповідальності

сприяє розширенню доступу до інформації про незаконно переміщених дітей через механізми ООН, що суттєво допомагає у встановленні їхньої долі та поверненні

підсилює позиції України в міжнародних судових інституціях, зокрема в Міжнародному кримінальному суді

Офіційно підтверджена депортація або примусове переміщення ​19 546 дітей. Щонайменше ​661 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ, понад 2 200 дітей були поранені. Лише 1 876 вивезених дітей вдалося повернути додому, що «підкреслює критичну необхідність міжнародного тиску».

«Офіс Генпрокурора здійснює процесуальне керівництво у понад 5 363 кримінальних провадженнях за фактами злочинів проти дітей. Кожен випадок депортації, примусової паспортизації чи зміни імені – це окремий епізод у великій справі про геноцид та воєнні злочини, які не мають строку давності», – стверджує пресслужба.





Міністерство закордонних справ України 4 грудня також привітало ухвалення резолюції Генасамблеї ООН. Відомство назвало рішення «потужним сигналом міжнародної солідарності та визнанням того, що насильницька депортація та примусове переміщення українських дітей Російською Федерацією є грубими порушеннями міжнародного гуманітарного та міжнародного права у сфері захисту дітей».

Генеральна асамблея ООН 3 грудня підтримала резолюцію із закликом до Росії повернути до України викрадених дітей. Голосування відбулося на надзвичайній сесії. За документ проголосувала 91 країна, проти – 12, 57 держав-членів утрималися.

У документі Генасамблея «вимагає, аби Російська Федерація забезпечила негайне, безпечне та безумовне повернення українських дітей, які були незаконно переміщені або депортовані».

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.





