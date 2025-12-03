Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з вимогою до Росії повернути викрадених українських дітей

Генеральна асамблея ООН 3 грудня підтримала резолюцію із закликом до Росії повернути до України викрадених дітей. Голосування відбулося на надзвичайній сесії.

За документ проголосувала 91 країна, проти – 12, 57 держав-членів утрималися.

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця привітав рішення, зокрема відзначивши 12 країн, які виступили проти:

«Дякую вам за підтримку! І що за ганебна дюжина!»





Зокрема, проти виступили Білорусь, Буркіна-Фасо, Бурунді, Куба, Демократична республіка Конго, Іран, Малі, Нікараґуа, Еритрея, Ніґер, Росія та Судан.

Текст резолюції «висловлює жаль» щодо практики примусового переміщення та депортації українських дітей, а також будь-якої примусової зміни їхнього особистого статусу дітей, в тому числі усиновлення і «спроб їх індоктринації, що є явним порушенням міжнародного права».

«Генеральна асамблея… вимагає, аби Російська Федерація забезпечила негайне, безпечне та безумовне повернення українських дітей, які були незаконно переміщені або депортовані; закликає РФ невідкладно припинити будь-яку подальшу практик примусового переміщення, депортації, розлучення дітей із сім’ями та законними опікунами, зміну особистого статусу, в тому числі через громадянство, всиновлення чи розміщення в прийомних сім’ях та індоктринацію українських дітей», – йдеться в документі.





За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.







