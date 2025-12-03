Доступність посилання

Росія використовує Крим для переміщення та ідеологічної обробки викрадених українських дітей – звіт

Табір «Артек» – одна з установ у окупованому Криму, де утримують українських дітей з Херсонської та Запорізької областей (фото архівне)

РФ використовує Крим як хаб для переміщення та ідеологічної обробки викрадених українських дітей – у Києві презентували звіт, підготовлений представництвом президента України в Автономній республіці Крим та офісом «Кримської платформи». На презентації звіту побувала кореспондентка проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Постійна представниця президента України в Криму Ольга Куришко заявила, що є всі підстави вважати, що Росія діє усвідомлено та систематично вивозить українських дітей із тимчасово окупованих територій для їхнього «перевиховання» на територію РФ.

Ольга Куришко (у центрі) на презентації звіту «Крим: транзитний хаб переміщення та ідеологічної обробки дітей» у Представництві президента України в Автономній республіці Крим, Київ, 3 грудня 2025 року
Ольга Куришко (у центрі) на презентації звіту «Крим: транзитний хаб переміщення та ідеологічної обробки дітей» у Представництві президента України в Автономній республіці Крим, Київ, 3 грудня 2025 року


«На жаль, Україна не має достатньої інформації про реальну кількість дітей, які були усиновлені прийомними (російськими – ред.) сім’ями або переміщені до спеціальних закладів для дітей, позбавлених батьківського піклування. Ми маємо лише часткові дані – це близько 1 300 дітей, вивезених із Криму. Приблизно 500 із них було передано до прийомних родин, а ще певну кількість дітей було розосереджено територією Російської Федерації», – розповіла Ольга Куришко.

Крім цього, в Криму діють ідеологічні програми, спрямовані на зміну української ідентичності дітей, кажуть у Представництві України в АРК.

«У школах відкривають кадетські класи, Юнармію. У Криму багато фінансів витрачають на закупівлю макетів зброї (для дітей – ред.). Культурна програма для кримських дітей – це подорож на танку. Це формує інше сприйняття світу», – заявила Куришко.

У звіті «Крим: транзитний хаб для переміщення та ідеологічної обробки дітей» наводять інформацію програми Conflict Observatory від 14 лютого 2023 року – про 43 російські установи, серед них як мінімум шість у тимчасово окупованому Криму, де утримують українських дітей з Херсонської та Запорізької областей: «Артек», «Променистий», «Дружба», табір у Піщаному та Психіатрична лікарня №5.

У липні 2025 року ЄСПЛ встановив, що депортації українських дітей були системною практикою, яка розпочалася ще задовго до 2022 року. Суд визнав незаконне переміщення, примусове громадянство та утримання дітей у установах РФ.

У 2023 році уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець говорив про 19 540 українських дітей, депортованих Росією.

Генеральна Асамблея ООН 3 грудня має розглянути проєкт резолюції «Повернення українських дітей».


