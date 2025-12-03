Росія використовує Крим для переміщення та ідеологічної обробки викрадених українських дітей – звіт

РФ використовує Крим як хаб для переміщення та ідеологічної обробки викрадених українських дітей – у Києві презентували звіт, підготовлений представництвом президента України в Автономній республіці Крим та офісом «Кримської платформи». На презентації звіту побувала кореспондентка проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Постійна представниця президента України в Криму Ольга Куришко заявила, що є всі підстави вважати, що Росія діє усвідомлено та систематично вивозить українських дітей із тимчасово окупованих територій для їхнього «перевиховання» на територію РФ.





«На жаль, Україна не має достатньої інформації про реальну кількість дітей, які були усиновлені прийомними (російськими – ред.) сім’ями або переміщені до спеціальних закладів для дітей, позбавлених батьківського піклування. Ми маємо лише часткові дані – це близько 1 300 дітей, вивезених із Криму. Приблизно 500 із них було передано до прийомних родин, а ще певну кількість дітей було розосереджено територією Російської Федерації», – розповіла Ольга Куришко.

Крім цього, в Криму діють ідеологічні програми, спрямовані на зміну української ідентичності дітей, кажуть у Представництві України в АРК.

«У школах відкривають кадетські класи, Юнармію. У Криму багато фінансів витрачають на закупівлю макетів зброї (для дітей – ред.). Культурна програма для кримських дітей – це подорож на танку. Це формує інше сприйняття світу», – заявила Куришко.

У звіті «Крим: транзитний хаб для переміщення та ідеологічної обробки дітей» наводять інформацію програми Conflict Observatory від 14 лютого 2023 року – про 43 російські установи, серед них як мінімум шість у тимчасово окупованому Криму, де утримують українських дітей з Херсонської та Запорізької областей: «Артек», «Променистий», «Дружба», табір у Піщаному та Психіатрична лікарня №5.

У липні 2025 року ЄСПЛ встановив, що депортації українських дітей були системною практикою, яка розпочалася ще задовго до 2022 року. Суд визнав незаконне переміщення, примусове громадянство та утримання дітей у установах РФ.

У 2023 році уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець говорив про 19 540 українських дітей, депортованих Росією.

Генеральна Асамблея ООН 3 грудня має розглянути проєкт резолюції «Повернення українських дітей».



