«Доктору Зло» з розслідування «Схем», який катував українських полонених у Мордовії, повідомили про підозру

Слідчі Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу генпрокурора заочно повідомили про підозру Іллі Сорокіну – ідентифікованому «Схемами» (Радіо Свобода) лікарю колонії №10 у Мордовії на прізвисько «Доктор Зло», який, як свідчать дані журналістського розслідування, принижував і катував українських військовополонених і не надавав їм медичну допомогу, що в окремих випадках могло призвести до смерті кількох ув’язнених українців. Правоохоронці кваліфікували його дії за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу як «жорстоке поводження з військовополоненими». Повідомлення про підозру опубліковане на сайті ОГП 2 грудня.

У тексті підозри йдеться: «Сорокін І.А., будучи фельдшером філіалу Медичної частини № 10 Медико-санітарної частини № 13, здійснюючи медичне обслуговування «Виправної колонії № 10», вчинив жорстоке поводження з українськими військовополоненими. Такі дії виразились у застосуванні та погрозі застосування фізичного та психологічного насильств відносно військовослужбовців сил безпеки та оборони України, які набули статусу військовополонених та утримувалися у «Виправній колонії № 10», за факт проходження ними військової служби в Збройних Силах України та за їх участь у стримуванні збройної агресії проти України».

У тексті підозри наведені свідчення щонайменше дев'яти колишніх бранців про насилля з боку російського медика. Зокрема, про регулярне застосування ним електрошокера під час огляду та інших перевірок – замість надання медичної допомоги.

Відповідальність за цією статтею – позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

За словами адвоката, експерта громадської організації «Регіональний центр прав людини» Андрія Яковлєва, заочне розслідування дозволяє зафіксувати сам злочин, задокументувати обставини справи й оцінити докази, оскільки в умовах воєнного часу вони можуть бути знищені, а свідки втрачені.

«Використання процедур заочного провадження має практичний аспект, адже оголошення підозри дозволяє використовувати кримінальні процедури розшуку такої особи в Україні та за кордоном. Якщо судовий процес рухатиметься і буде вирок, він може бути пред'явлений до виконання в інших країнах. Цей механізм (in absentia) дозволяє державі виконати своє завдання з розслідування воєнних злочинів і притягнути до відповідальності, не чекаючи кінця війни», – заявив Яковлєв.

У липні 2025 року «Схеми» опублікували розслідування про систематичні тортури щодо українських військовополонених у колонії №10 у Мордовії в Росії. Журналістам вдалося ідентифікувати лікаря за допомогою свідчень колишніх бранців, яких утримували там від лютого 2023 року по квітень 2025-го, і відкритих джерел – зокрема, фото й відео співробітників медико-санітарної частини, яка обслуговує колонію.

Від джерел у правоохоронних органах «Схеми» отримали дані про 177 українських військовополонених, яким вдалося повернутись із мордовської колонії №10. Журналісти поговорили з декількома з них. Колишні полонені розповіли про медика, який знущався з них і не надавав належну медичну допомогу. Бранці не знали його справжнього імені і лише декілька з них бачили його обличчя, більшість чула тільки голос. Вони прозвали його між собою «Доктор Зло».

«Схеми» встановили його особу за допомогою сайту Федеральної служби виконання покарань Мордовії – з якого дізналися, що цю колонію №10 обслуговує медчастина з таким же номером, яка, у свою чергу, є філіалом медико-санітарної частини №13. На сторінках російської МСЧ №13 у соцмережах журналісти знайшли фото і відео з заходів медпрацівників, де вони з відкритими обличчями.

Журналісти відібрали загальні фото й надали їх для впізнання близько 150 колишнім полоненим. Відповіли не всі, але більшість вказала на одного з медпрацівників – він був активним учасником профспілкових виступів, а в соцмережах товаришував із багатьма працівниками мордовської колонії.

Вирішальним доказом стало знайдене «Схемами» відео з заходу, організованому медчастиною №13 і присвячене «дню медичної служби кримінально-виконавчої системи» Росії. На ньому лікаря можна не тільки добре роздивитися, а й почути його голос. Після перегляду цю запису близько пів сотні опитаних військових підтвердили особу.

Це – Ілля Сорокін, йому 35 років, він має двох дітей. Раніше у соцмережах відкрито вказував місце роботи – «Медико-санітарна частина-номер 13 ФСВП Росії». У витоках із російських баз «Схеми» знайшли його дані про доходи у цій медчастині – зокрема, до повномасштабного вторгнення. За 2018 рік він отримав майже 560 тисяч рублів, а у 2021-му – 680 тисяч рублів. У перерахунку на долари – це приблизно 9 тисяч у рік.

У 2022 році Сорокін виклав у соцмережі фото грамоти, на якій вказано, що він нагороджений «за сумлінне виконання громадських обов’язків і активну участь у житті колективу». У грамоті прямо зазначено, що він працює у медчастині, яка обслуговує колонію №10.

Сорокін, йшлося у розслідуванні, має типову російську родину: батько ностальгує за СРСР і Сталіним, сестра – дружина десантника з Тули. Сам Сорокін бере участь у парадах 9 травня з портретами родичів, одягає радянську форму й «георгіївські стрічки». Після окупації відвідував Крим. Сьогодні у його соцмережах – обкладинки з Z-символікою і підтримка російської армії.

Журналісти зв’язалися з Сорокіним. На запитання про знущання з українських полонених він коротко відповів: «Такого бути не може. Я там не працюю».

Те, що Сорокін працював в колонії, підтвердила спеціалістка з питань кадрів медчастини №13 Тетяна Журавльова. На запитання, чи працює там Сорокін, вона сказала, що так, і повідомила, що він повернеться на роботу після служби в армії.

Як з’ясували журналісти, наприкінці 2024 року Сорокін пішов служити. Взяв позивний «доктор» і, ймовірно, нині служить у силах матеріально-технічного забезпечення армії РФ. Регулярно зустрічається з колегами з медчастини, отримуючи від них допомогу для підрозділу – зокрема, обладнання, медикаменти й маскувальні сітки, які, як виявилося, постачає його рідна 10-та колонія.

У розслідуванні журналісти також ідентифікували працівників медико-санітарної частини №13, в яку входять лікарі колонії. Згідно зі свідченнями бранців, жоден медик там не надавав їм належну допомогу. Окремо «Схеми» встановили особи тих співробітників колонії, які забезпечували її роботу – здійснювали охорону, шукали персонал, відповідали за дисципліну й побут у таборі. «Схеми» також назвали імена керівництва колонії. Воно, за свідченнями полонених, не лише знало про те, що відбувалося, а, ймовірно, віддавало відповідні накази.

У вересні 2025 року про Сорокіна також згадали у доповіді, опублікованій на сайті Організації Об’єднаних Націй. Свідчення колишніх бранців проти нього зібрала спеціальна доповідачка ООН із питань прав людини у РФ Маріана Кацарова.

У жовтні цього року Європейський Союз ввів санкції проти Іллі Сорокіна.



Англомовну версію розслідування від OCCRP – читайте тут.