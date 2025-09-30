У доповіді ООН згадали про «Доктора Зло» з розслідування «Схем», який катував українських полонених у Мордовії

У доповіді, опублікованій на сайті Організації Об’єднаних Націй, згадується Ілля Сорокін – лікар колонії №10 у Мордовії в Росії на прізвисько «Доктор Зло», який принижував, катував українських військовополонених і не надавав їм медичну допомогу, що, в окремих випадках, могло призвести до смерті кількох ув’язнених українців. Його особу раніше у розслідуванні ідентифікували журналісти «Схем» (Радіо Свобода). Свідчення колишніх бранців проти нього наводить спеціальна доповідачка ООН із питань прав людини в РФ Маріана Кацарова у своєму звіті, який фіксує подальше «неухильне погіршення» ситуації з правами людини в Росії.
У доповіді Кацарової йдеться про те, що українські військовополонені й цивільні, яких утримували у мордовській колонії у період з лютого 2023 року по квітень 2025-го «систематично піддавалися тортурам, часто з боку медичного персоналу».
Один лікар колонії, зазначає спецдоповідачка, прозваний «Доктором Злом» й ідентифікований як Ілля Сорокін, «регулярно бив ув'язнених гумовими палицями і застосовував до них електрошокер». А коли бранці просили його про медичну допомогу, «бив їх електричним струмом і глузував з їхнього болю».
У доповіді також згадується загиблий у колонії №10 український бранець – Володимир Юхименко, про якого у своєму розслідуванні також згадували «Схеми». Юхименко з 2015 року служив в АТО, у квітні 2022-го його захопили в полон поблизу міста Токмак. Після Криму і колоній у Борисоглєбську й Пакіно його 26 червня 2023 року перевезли до Мордовії, де його стан різко погіршився. В ув’язненні у Юхименка почалися проблеми з психікою, його сильно били. На прохання його співкамерників про допомогу Ілля Сорокін не реагував, навпаки підбурював охорону ще більше бити хворого полоненого. Росія офіційно зафіксувала його смерть 1 вересня 2023 року, пізніше українська експертиза встановила у нього пневмонію, побої, перелами і крововиливи на тілі.
«Одне з найскладніших для документального підтвердження, але найновіше відкриття в цьому звіті – російські лікарі й медичний персонал брали безпосередню участь або були співучасниками тортур українських ув'язнених», - зазначила Маріана Кацарова, представляючи звіт в ООН.
У липні 2025 року «Схеми» опублікували розслідування про систематичні тортури українських військовополонених у колонії №10 у Мордовії в Росії. Журналістам вдалося ідентифікувати лікаря за допомогою свідчень колишніх бранців, яких утримували там з лютого 2023 року по квітень 2025-го, та відкритих джерел – зокрема, фото і відео співробітників медико-санітарної частини, яка обслуговує колонію.
Від джерел у правоохоронних органах «Схеми» отримали дані про 177 українських військовополонених, яким вдалося повернутись із мордовської колонії №10. Журналісти поговорили з декількома з них. Колишні полонені розповіли про медика, який знущався над ними і не надавав належну медичну допомогу. Бранці не знали його справжнього імені і лише декілька з них бачили його обличчя, більшість чула тільки голос. Вони прозвали його між собою «Доктор Зло».
«Схеми» встановили його особу за допомогою сайту Федеральної служби виконання покарань Мордовії – з якого дізнались, що цю колонію №10 обслуговує медчастина з таким же номером, яка, у свою чергу, є філіалом медико-санітарної частини №13. На сторінках російської МСЧ №13 у соцмережах журналісти знайшли фото і відео з заходів медпрацівників, де вони з відкритими обличчями.
Журналісти відібрали загальні фото і надали їх для впізнання близько 150 колишнім полоненим. Відповіли не всі, але більшість вказала на одного з медпрацівників – він був активним учасником профспілкових виступів, а в соцмережах товаришував з багатьма працівниками мордовської колонії.
Вирішальним доказом стало знайдене «Схемами» відео з заходу, організованому медчастиною №13 і присвячене «дню медичної служби кримінально-виконавчої системи» Росії. На ньому лікаря можна не тільки добре роздивитися, а й почути його голос. Після перегляду цього запису близько пів сотні опитаних військових підтвердили особу.
Це – Ілля Сорокін, йому 35 роки, він має двох дітей. Раніше у соцмережах відкрито вказував місце роботи – «Медико-санітарна частина-номер 13 ФСВП Росії». У витоках із російських баз «Схеми» знайшли його дані про доходи у цій медчастині – зокрема, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За 2018 рік він отримав майже 560 тисяч рублів, а у 2021-му – 680 тисяч рублів. У перерахунку на долари – це приблизно 9 тисяч у рік.
У 2022-му році Сорокін виклав у соцмережі фото грамоти, на якій вказано, що він нагороджений «за сумлінне виконання громадських обов’язків і активну участь у житті колективу». У грамоті прямо зазначено, що він працює у медчастині, яка обслуговує колонію №10.
Сорокін, йшлося у розслідуванні, має типову російську родину: батько ностальгує за СРСР і Сталіним, сестра – дружина десантника з Тули. Сам Сорокін бере участь у парадах 9 травня з портретами родичів, одягає радянську форму і «георгіївські стрічки». Після окупації відвідував Крим. Сьогодні у його соцмережах – обкладинки з Z-символікою та підтримка російської армії.
Журналісти зв’язалися з Сорокіним. На запитання про знущання над українськими полоненими він коротко відповів: «Такого бути не може. Я там не працюю».
Те, що Сорокін працював у колонії, підтвердила спеціалістка з питань кадрів медчастини №13 Тетяна Журавльова. На запитання, чи працює там Сорокін, вона сказала, що так, і повідомила, що він повернеться на роботу після служби в армії.
Як з’ясували журналісти, наприкінці 2024 року Сорокін пішов служити. Взяв позивний «доктор» і, ймовірно, нині служить у силах матеріально-технічного забезпечення армії РФ. Регулярно зустрічається з колегами з медчастини, отримуючи від них допомогу для підрозділу – зокрема, обладнання, медикаменти і маскувальні сітки, які, як виявилося, постачає його рідна 10-та колонія.
У розслідуванні журналісти також ідентифікували працівників медико-санітарної частини №13, в яку входять лікарі колонії. Згідно зі свідченнями бранців, жоден медик там не надавав їм належну допомогу. Окремо «Схеми» встановили особи тих співробітників колонії, які забезпечували її роботу – здійснювали охорону, шукали персонал, відповідали за дисципліну й побут у таборі. «Схеми» також назвали імена керівництва колонії. Воно, за свідченнями полонених, не лише знало про те, що відбувалося, а, ймовірно, віддавало відповідні накази.