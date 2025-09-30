У доповіді ООН згадали про «Доктора Зло» з розслідування «Схем», який катував українських полонених у Мордовії

У доповіді, опублікованій на сайті Організації Об’єднаних Націй, згадується Ілля Сорокін – лікар колонії №10 у Мордовії в Росії на прізвисько «Доктор Зло», який принижував, катував українських військовополонених і не надавав їм медичну допомогу, що, в окремих випадках, могло призвести до смерті кількох ув’язнених українців. Його особу раніше у розслідуванні ідентифікували журналісти «Схем» (Радіо Свобода). Свідчення колишніх бранців проти нього наводить спеціальна доповідачка ООН із питань прав людини в РФ Маріана Кацарова у своєму звіті, який фіксує подальше «неухильне погіршення» ситуації з правами людини в Росії.

У доповіді Кацарової йдеться про те, що українські військовополонені й цивільні, яких утримували у мордовській колонії у період з лютого 2023 року по квітень 2025-го «систематично піддавалися тортурам, часто з боку медичного персоналу».

Один лікар колонії, зазначає спецдоповідачка, прозваний «Доктором Злом» й ідентифікований як Ілля Сорокін, «регулярно бив ув'язнених гумовими палицями і застосовував до них електрошокер». А коли бранці просили його про медичну допомогу, «бив їх електричним струмом і глузував з їхнього болю».

У доповіді також згадується загиблий у колонії №10 український бранець – Володимир Юхименко, про якого у своєму розслідуванні також згадували «Схеми». Юхименко з 2015 року служив в АТО, у квітні 2022-го його захопили в полон поблизу міста Токмак. Після Криму і колоній у Борисоглєбську й Пакіно його 26 червня 2023 року перевезли до Мордовії, де його стан різко погіршився. В ув’язненні у Юхименка почалися проблеми з психікою, його сильно били. На прохання його співкамерників про допомогу Ілля Сорокін не реагував, навпаки підбурював охорону ще більше бити хворого полоненого. Росія офіційно зафіксувала його смерть 1 вересня 2023 року, пізніше українська експертиза встановила у нього пневмонію, побої, перелами і крововиливи на тілі.

«Одне з найскладніших для документального підтвердження, але найновіше відкриття в цьому звіті – російські лікарі й медичний персонал брали безпосередню участь або були співучасниками тортур українських ув'язнених», - зазначила Маріана Кацарова, представляючи звіт в ООН.

У липні 2025 року «Схеми» опублікували розслідування про систематичні тортури українських військовополонених у колонії №10 у Мордовії в Росії. Журналістам вдалося ідентифікувати лікаря за допомогою свідчень колишніх бранців, яких утримували там з лютого 2023 року по квітень 2025-го, та відкритих джерел – зокрема, фото і відео співробітників медико-санітарної частини, яка обслуговує колонію.

Від джерел у правоохоронних органах «Схеми» отримали дані про 177 українських військовополонених, яким вдалося повернутись із мордовської колонії №10. Журналісти поговорили з декількома з них. Колишні полонені розповіли про медика, який знущався над ними і не надавав належну медичну допомогу. Бранці не знали його справжнього імені і лише декілька з них бачили його обличчя, більшість чула тільки голос. Вони прозвали його між собою «Доктор Зло».

«Схеми» встановили його особу за допомогою сайту Федеральної служби виконання покарань Мордовії – з якого дізнались, що цю колонію №10 обслуговує медчастина з таким же номером, яка, у свою чергу, є філіалом медико-санітарної частини №13. На сторінках російської МСЧ №13 у соцмережах журналісти знайшли фото і відео з заходів медпрацівників, де вони з відкритими обличчями.

Журналісти відібрали загальні фото і надали їх для впізнання близько 150 колишнім полоненим. Відповіли не всі, але більшість вказала на одного з медпрацівників – він був активним учасником профспілкових виступів, а в соцмережах товаришував з багатьма працівниками мордовської колонії.

Вирішальним доказом стало знайдене «Схемами» відео з заходу, організованому медчастиною №13 і присвячене «дню медичної служби кримінально-виконавчої системи» Росії. На ньому лікаря можна не тільки добре роздивитися, а й почути його голос. Після перегляду цього запису близько пів сотні опитаних військових підтвердили особу.

Відео, завдяки якому колишні полонені опізнали російського лікаря, який знущався над ними No media source currently available 0:00 0:01:20 0:00

Це – Ілля Сорокін, йому 35 роки, він має двох дітей. Раніше у соцмережах відкрито вказував місце роботи – «Медико-санітарна частина-номер 13 ФСВП Росії». У витоках із російських баз «Схеми» знайшли його дані про доходи у цій медчастині – зокрема, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За 2018 рік він отримав майже 560 тисяч рублів, а у 2021-му – 680 тисяч рублів. У перерахунку на долари – це приблизно 9 тисяч у рік.

У 2022-му році Сорокін виклав у соцмережі фото грамоти, на якій вказано, що він нагороджений «за сумлінне виконання громадських обов’язків і активну участь у житті колективу». У грамоті прямо зазначено, що він працює у медчастині, яка обслуговує колонію №10.

Сорокін, йшлося у розслідуванні, має типову російську родину: батько ностальгує за СРСР і Сталіним, сестра – дружина десантника з Тули. Сам Сорокін бере участь у парадах 9 травня з портретами родичів, одягає радянську форму і «георгіївські стрічки». Після окупації відвідував Крим. Сьогодні у його соцмережах – обкладинки з Z-символікою та підтримка російської армії.

Журналісти зв’язалися з Сорокіним. На запитання про знущання над українськими полоненими він коротко відповів: «Такого бути не може. Я там не працюю».

Те, що Сорокін працював у колонії, підтвердила спеціалістка з питань кадрів медчастини №13 Тетяна Журавльова. На запитання, чи працює там Сорокін, вона сказала, що так, і повідомила, що він повернеться на роботу після служби в армії.

Як з’ясували журналісти, наприкінці 2024 року Сорокін пішов служити. Взяв позивний «доктор» і, ймовірно, нині служить у силах матеріально-технічного забезпечення армії РФ. Регулярно зустрічається з колегами з медчастини, отримуючи від них допомогу для підрозділу – зокрема, обладнання, медикаменти і маскувальні сітки, які, як виявилося, постачає його рідна 10-та колонія.

У розслідуванні журналісти також ідентифікували працівників медико-санітарної частини №13, в яку входять лікарі колонії. Згідно зі свідченнями бранців, жоден медик там не надавав їм належну допомогу. Окремо «Схеми» встановили особи тих співробітників колонії, які забезпечували її роботу – здійснювали охорону, шукали персонал, відповідали за дисципліну й побут у таборі. «Схеми» також назвали імена керівництва колонії. Воно, за свідченнями полонених, не лише знало про те, що відбувалося, а, ймовірно, віддавало відповідні накази.