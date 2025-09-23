Ситуація з правами людини в РФ «неухильно погіршується» з лютого 2022 року – доповідь в ООН

Ситуація з правами людини в Росії «неухильно погіршується», заявила в новому звіті спеціальна доповідачка з питань прав людини в РФ Мар’яна Кацарова.

«Протягом останніх 3,5 року російська влада проводила цілеспрямовану стратегію знищення інакомислення шляхом посилення цензури, політично мотивованих переслідувань» та інших заходів, заявила Кацарова.

«Антивоєнні дисиденти та активісти відбувають роки ув’язнення не за злочини, а за мужність. Репресії посилюються», – сказала доповідачка на пресконференції 22 вересня під час сесії Ради ООН з прав людини в Женеві.

У звіті Кацарова зазначила, що «громадський простір систематично та цілеспрямовано знищується», а влада «перетворила державні інституції на інструменти репресій та війни».

У звіті також ідеться про репресії, які мали «особливо серйозний вплив на вразливі групи, зокрема жінок, ЛГБТ-осіб, національні та етнічні меншини, корінні народи, релігійні групи та мігрантів, які були спеціально мішенню та цапами-відбувайлами в офіційній риториці та практиці».

На Північному Кавказі «невпинне падіння в беззаконня сприяло поширенню порушень, включно з гендерно зумовленим насильством, феміцидом, тортурами та жорстоким поводженням, насильницькими зникненнями та жорстоким придушенням прав ЛГБТ-осіб», – ідеться в повідомленні.

Російська влада намагалася придушити інакомислення протягом чверті століття перебування Путіна при владі. Репресії посилилися після його повернення на посаду президента у 2012 році та додатково активізувалися під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Як інструменти репресій Кремль використовує «широкі положення про громадську та національну безпеку», а також розширене законодавство, яке називає окремих осіб та організації «іноземними агентами» та «небажаними особами», йдеться у звіті.

Незалежна експертка Мар’яна Кацарова, призначена у 2023 році, є першою підтримуваною ООН спостерігачкою за ситуацією з правами людини в Росії. Вона не виступає від імені ООН.