Після довгих років незаконного ув'язнення в Росії за сфабрикованими звинуваченнями, в Україну повернувся активіст Євромайдану Андрій Коломієць.

Він розповів проєкту Радіо Свобода Крим. Реалії про те:

що йому довелося пережити за 10 років у російській колонії?

як він туди потрапив?

як із нього катуваннями вибивали зізнання

як працюють російські суди

як взяв шлюб у СІЗО?

та чому, як тільки перетнув кордон України, його затримали срівробітники ТЦК?

«Шкода хлопців, які тут загинули, шкода, яких тут убили. Важко говорити дуже. Все в очах... »

Андрій Коломієць не був на Майдані Незалежності у Києві 11 років. Весь цей час він пробув у незаконному ув'язненні в Росії.

Після звільнення, повернення в Україні і зустрічі з рідними, Андрій найбільше хотів приїхати на Майдан і вшанувати пам'ять загиблих під час Революції гідності, оскільки сам був учасником Євромайдану.

Затримали 22-річного Андрія в російській Кабардино-Балкарії у травні 2015 року. Туди він поїхав у грудні 2014 року до майбутньої дружини – росіянки Галини. Вони познайомилися онлайн під час відеогри.

Чіпляли дроти на пальці ніг, рук – і трясло, трясло досить довго

«Грали в «танки», так познайомилися, три місяці спілкувалися, і я запросив її в Україну. Вона сказала, що не може, бо немає грошей, немає можливості залишити дітей. Потім я спонтанно вирішив поїхати до неї. Затримали мене в неї вдома в Кабардино-Балкарії, селище Янтарне, Прохладненський район. Ми були на городі, рослинами займалися і просто зателефонували у ворота в приватний будинок. Я прийшов відчиняти – мене просто поклали в траву, яку я обробив отрутою за пару годин до цього. І сказали, що я український агент, що я приїхав до Росії робити на Кавказі Майдан.

Запитували, скільки нас приїхало, на кого я працюю. Потім вони зайшли до будинку і почали проводити обшук. Чи підкинули вони, чи там були наркотики, «трава», не знаю. Дружина каже, що це сейф її колишнього чоловіка. Я не розумів, чому мене затримують і що відбувається. І було дуже багато людей у масках.

В одного чи двох було написано на спині «СОБР» (один із федеральних і регіональних спеціальних підрозділів Федеральної служби військ національної гвардії Російської Федерації, призначений для боротьби з організованою злочинністю та тероризмом – ред), решта – лише російський прапор і все. Більше нічого не було», – розповідає Андрій Коломієць.

На руки йому одягли кайданки, на голову – мішок. Із селища Янтарне Андрія привезли до міста Нальчик у так званий «Центр Е» – це управління протидії екстремізму МВС Росії.

«Вони хотіли, щоб я підписав, що вбивав людей. Вони хотіли, щоб я підписав, що я був у Донецькій, Луганській областях, хоч я їм казав, що ніколи там не був.

У мене кров із вух та з носа текла, і руки чорні від електрики, бо пробивало через кістки

Вони катували мене електрикою: просто прив'язували наручниками до стільця і на пальці клали вологі серветки, на вологі серветки затискачі такі, які використовують, щоб прикріплювати документи. І до цих прищіпок вони чіпляли дроти на пальці ніг, на пальці рук – і трясло, трясло досить довго.

Вони зупинялися: підписуємо? Я кажу: так, підписуємо. Відпочиваю, тягну час, потім дають папір, я папір рву чи плюю на папір – і все заново. Це все тривало десь, щоб не збрехати, на мою думку, добу, може, більше.

Бо 15-го вони мене забрали, а 16-го пізно ввечері вони мене типу відпустили. Вивезли мене, вже все, я їду додому, це коли вже підписав ці порожні листи А4, дві-чотири штуки я підписав, не пам'ятаю.

Вони хотіли, щоб я вже підписав текст. Але по тексту, я сказав, що не підписуватиму це, і вони продовжували.

У мене кров із вух та з носа текла, і руки чорні від електрики, бо пробивало через кістки. І коли вже підписав порожні листи, вони сказали, що все, їдеш додому», – згадує Коломієць.

Він сказав, щоб нічого не робила. «Ти зробиш гірше і мене вб'ють»

Однак додому він так і не доїхав. Щойно Андрія відпустили – його затримала спочатку поліція, потім передали ФСБ. Продовжувалися допити і побиття. В результаті його посадили в таксі, в яке заздалегідь підкинули наркотики.

«Стрільба, ВАЗ-21, я не пам'ятаю, як [називають] цю «Ниву», щоб вона прийняла правий бік до узбіччя. Щойно машина зупиняється, ми звідти не просто виходимо, не вибігаємо, звідти вилітаємо, нас викидають. І коли вже мене підняли, під моїм сидінням, де я сидів, вони дістали 152 грами дикорослої цієї анаші, як написали. Мене змусили відкрити, я спершу не хотів, а потім узяв. У мене була сорочка, я сорочку на руки натягнув і відчинив. І коли я побачив, що там «трава», я зрозумів, що все, як мінімум, я не знаю, там років 5-7 мені дадуть. Я зрозумів, що нічого не зроблю, нічого не доведу», – розповідає Андрій.

Його катували ці три доби. І він сказав, що підписав папірець

Галина весь час його шукала, їй вдалося побачити Андрія у «Центрі Е». Крим.Реалії записали інтерв'ю з жінкою. Вона залишається у Росії.

«Відстебнули йому кайданки, ми розмовляємо, позаду співробітники сидять. Він ховав руки, а коли побачив, що є можливість, він руки показує – у нього опіки були. Я питаю: що сталося? Кажу, ти можеш мені сказати, я можу адвоката знайти, людей, які захищають наші права. Він сказав, щоб нічого не робила.

«Ти зробиш гірше і мене вб'ють». Я каже, добре. Його катували ці три доби. І він сказав, що підписав папірець. І все, відтоді я його тільки на судах бачила і мене ледь запускали, у нас не було жодної реєстрації», – згадує Галина Коломієць, дружина політв'язня. У неї на очах сльози.

Звинуватили у замаху на вбивство «беркутівців»

Окрім зберігання наркотиків, Андрію висунули підозру в нібито замаху на вбивство двох співробітників «Беркуту» під час протестів на Майдані у Києві. На упізнання до Кабардино-Балкарії з окупованого Криму привезли двох «беркутівців», розповідає Андрій.

На упізнання до Кабардино-Балкарії з окупованого Криму привезли двох «беркутівців»

«Беркутівці» ці тікали, коли Крим анексувала Росія. І вони зараз працюють, у деяких документах у мене вказано, що працюють спецназівцями «СОБР». Тому, я так розумію, коли вони приїхали до Криму і Крим уже був анексований, вони написали документ, що на них були напади там і таке інше. І потім, я думаю, вони просто підтасовували, що вони там мене бачили.

І я пам'ятаю, коли слідчий Слідчого комітету Росії фотографував мене на свій айфон. А це було десь за два тижні до того, як вони проводили упізнання. Це в Кабардино-Балкарії ще було, ми ще не летіли до Сімферополя. Вони просто посадили двох кабардинців, я не знаю, по 40-45 років – вони темніші, ніж ми, тому, як би, ми дуже виділяємося. І вони обох посадили по краях, розумієте. І там було зрозуміло, хто є хто», – каже політв'язень.

Єдине, що він зробив, він просто приїхав у Росію до коханої жінки

У серпні 2015 року Андрія доправили до окупованого Криму. Там розпочався судовий процес. Чоловік перебував у СІЗО Сімферополя. В анексованому Криму на той момент відбувалася активна пропагандистська кампанія проти активістів Майдану і так званих «бандерівців». Саме тому ФСБ зацікавив активіст Євромайдану родом із Київської області Андрій Коломієць, каже правозахисниця Ольга Скрипник.

«Вони вирішили: ага, нам якраз потрібні політичні справи, нам потрібні пропагандистські справи, бо саме тоді була ще одна відома справа Олександра Костенка. І тоді так звана прокурорка Криму Поклонська всіляко намагалася довести всім, що нібито близько страшні «бандерівці», які хотіли захопити Крим 2014 року. І тоді саме вони розкручували справу Олександра Костенка про те, що він той самий «бандерівець», який хотів убивати російськомовних.

Вона була просто штучно створена, всі докази, взагалі які були у цій справі

І так само вони потім беруть у роботу кейс Андрія, його перевозять до Криму, тримають у СІЗО Сімферополя і вже фабрикують нову статтю – це замах на вбивство двох співробітників «Беркуту».

Вона була просто штучно створена, всі докази, взагалі які були у цій справі – це було фото, причому чорно-біле фото, якась купка попелу. І вони наполягали – слідчі ФСБ – на тому, що це фото – це ніби згоріла форма цих «беркутівців», і начебто Андрій це хотів зробити. І виходить, що ФСБ у Сімферополі розслідує події, якимось чином дистанційно у Києві. І все, що вони мали, – це ці фото.

І за цими фото людину реально засудили. Тобто вважайте, що Росія забрала у молодої людини 10,5 років життя, провівши її через тортури, знущання, через усе. У принципі, єдине, що він зробив, він просто приїхав у Росію до коханої жінки», – каже Ольга Скрипник, голова правління «Кримської правозахисної групи».

«Перший вирок обвинувальний є, Костенко поїхав відбувати покарання. Друга справа зараз розглядається у Київському районному суді щодо Коломійця.

І є одна найголовніша справа, за якою проводиться низка слідчо-оперативних заходів, де близько 50 співробітників «Беркуту» кримського та севастопольського визнано потерпілими», – так тоді коментувала незаконні судові процеси в Криму Наталія Поклонська, колишня прокурорка окупованого Криму.

Нас зареєстрували віддалено. 11 років ми телефонна сім'я

«Під ці справи було підв'язано те, що «у Києві – злочинний режим». Тобто всі ці справи були про те, що «ми, росіяни, правильно прийшли в Крим».

«Ми правильно вас окупували», бо в Києві нібито «прийшов злочинний режим у 14 році».

Тут дві складові. Перше це те, що Поклонська сама себе розкручувала, їй потрібно було отримати всі необхідні політичні бонуси, щоб отримати місце в Москві. А друге – це те, що ця пропаганда будувалася на цих сфабрикованих кейсах – і, власне, Олександра Костенка, Андрія Коломійця.

Вони стали, на жаль, жертвами цієї пропагандистської машини, бо навіть адвокат, який його захищав – це був московський адвокат – навіть він був шокований рівнем агресивної фабрикації. І я думаю, що саме це була головна мета: спробувати легітимізувати в очах звичайних людей окупацію Криму», – пояснює Ольга Скрипник.

На судові засідання до Коломійця майже нікого не пускали. Суд тривав понад рік.

спробувати легітимізувати в очах звичайних людей окупацію Криму

«Як написано у вироку, вони на момент нападу зазнавали фізичного болю – і все. Тобто, у них немає шрамів і нічого немає. Вони написали, що я кидав у них коктейлі Молотова. Хоча я ніколи не кидав коктейлі Молотова, але це не було нікому цікаво. Я казав, щоб вони зробили відтворення цих усіх подій, коли вони говорять, що вони мене бачили, через 20-30 метрів вони стояли – це вони так кажуть. Вони просто не могли мене там бачити. Я в масці завжди був», – додає Андрій Коломієць.

Врятувало...кохання

У червні 2016-го Андрія незаконно засудили до 10 років колонії суворого режиму. В останній день перед етапуванням 15 листопада того ж року Андрій і Галина розписалися.

Жінка навіть взяла його прізвище, незважаючи на можливі наслідки. Свідоцтво про шлюб видано окупаційною владою Криму. Тож дійсне воно лише на території Росії.

Мене закривали на «яму» просто через те, що я – Коломієць

«Для мене це просто було диво. Він зателефонував із СІЗО Сімферополя, і каже: Мася, я хочу зробити тобі пропозицію. Я просто сіла і кажу: я згодна, що буду до кінця з тобою, що б не сталося, я буду завжди з тобою.

Мене не пустили тоді, я тут підписую документи через нотаріуса, передаю, він туди йде і там підписує документи. Нас зареєстрували віддалено. 11 років ми – телефонна сім'я, все телефоном. Він каже, я тебе заберу, обов'язково заберу», – розповідає Галина Коломієць.

Із Сімферополя Андрія етапували до російського Краснодара у виправну колонію №14.

Поліція мене забрала із «кармана» в таборі. Тому що у мене прострочений паспорт

«Мене закривали на «яму» просто через те, що я – Коломієць, через те, що я учасник Майдану. Мене як тільки не називали: і агент, і СБУшник, і спеціаліст, і що тільки на мене не говорили.

«Яма» – це штрафний ізолятор, де тримають ув'язнених, які проштрафилися. Тобто, якщо я щось не зробив, неправильно одягнувся, або без нагрудного знака, де написано моє прізвище, фотографія, рік народження, моя бригада, якщо я не мав цього нагрудного знака, то вони мене саджають. Десь там у шортах вийшов, тобто ти маєш бути завжди в одязі, як належить.

Сидів за те, що запізнювався на зйом з роботи, я працював, шив там. Чому? Тому що коли ти перебуваєш на промзоні, так вигідніше. Вигідніше чому? Тому що ти можеш сховати телефон, там велика територія, ти можеш сховати телефон. А якщо ти можеш сховати телефон, то ти можеш розмовляти з рідними.

Вони написали, що я учасник УПА – Української Повстанської Армії, а УПА на території Російської Федерації заборонена. І якщо я учасник забороненої екстремістської [організації] – отже, я екстреміст.

І це дурне питання їхнє упродовж 10 років: чий Крим? Я спочатку казав, чий Крим і все інше, що Крим – наш, не їхній. Але потім дружина мені сказала, що за це дають термін. Вона казала: що Андрію, ти хочеш вийти чи хочеш далі сидіти?

Весь термін я завжди чекав, що мене обміняють, що заберуть. Усіх обмінювали, я сидів, усіх обмінювали, я сидів: чекай, чекай, чекай, ми тебе завжди всюди подаємо, завжди. Кому потрібні пересічні люди? Тож як би це… якби, звичайно, чекав, дуже чекав», – розповідає Андрій.

Написали, що я учасник УПА – Української Повстанської Армії

Коломієць каже, що всі ці роки його підтримували волонтери та люди, яких він навіть не знав. Писали листи, передавали гроші на купівлю необхідних речей та одягу. Це все давало йому сили не занепасти духом.

Але найбільше, каже, вдячний своїй дружині, яка за будь-якої нагоди їздила на побачення, возила передачі.

Вони могли бачитися не частіше ніж раз на 4 місяці, останні кілька років – раз на пів року. Галина з Кабардино-Балкарії навіть переїхала до Краснодару, щоб бути ближче до чоловіка.

«Спочатку я дуже зневірився, коли ці специ мене там кидали і все інше робили. Я думав, що все, що мене десь просто втратять і все. А потім, коли вже дружина почала приїжджати, і, виходить, півтора року у нас не було побачення, і потім уже, коли вона почала приїжджати, вона мене дуже підтримувала. Якби у мене не було такої дружини, можливо, я там не вижив би», – додає Андрій.

Звільнення і нове затримання

15 січня 2025 року Андрій вийшов із колонії, проте його одразу затримали.

Політв'язня доправили до Центру тимчасового утримання іноземних громадян у село Новоукраїнське Краснодарського краю.

Навіть людям, позбавленим волі на все життя, їм дають прогулянку, а в нас – ні, ми не можемо виходити на свіже повітря

«Дружина приїхала мене зустріти, вони навіть не дали побачитися. Поліція мене забрала із «кармана» в таборі. Бо маю прострочений паспорт, бо я не можу перебувати на території Російської Федерації 10 років після звільнення. І плюс, можна сказати, ворог держави через це», – каже Коломієць.

«Він не один такий. Власне, всі громадяни України, які б злочини вони не скоїли, або якщо вони взагалі їх не вчиняли, як, наприклад, було у випадку Андрія, вони все одно потрапляють до цих центрів утримання іноземних громадян. Тому що Росія нікого навіть на підставі своїх рішень не депортує.

Окремі випадки, наприклад, іноді можуть вивезти до Білорусі, іноді до Грузії, а іноді люди сидять роками. Наприклад, з Андрієм разом сиділи люди, які ще з 2022 року перебувають там. Причому, частина цих людей має на руках документи, але російський суд все одно залишає їх там, у місцях позбавлення волі. Тому що депортаційний центр так званий, це та сама колонія, тільки якісь умови», – додає Ольга Скрипник.

Через те що Андрій вчасно не вклеїв фото в паспорт, у депортаційному центрі його незаконно тримали ще пів року. Лише у липні цього року російські спецслужби привезли Коломійця на російсько-грузинський кордон у прикордонний пункт «Верхній Ларс».

Людей утримують там у підвальному приміщенні. Без харчування і достатньої кількості ліжок, у туалет випускають за графіком, немає медичного забезпечення. У підвалі перебуває понад пів сотні українців: серед них – колишні засуджені та люди з простроченими документами. Крим.Реалії вдалося зв'язатися з Андрієм, коли він був там.

Прикордонники зателефонували до ТЦК. Чому? Тому що Обухівський ТЦК

«Умови такі, не вистачає лише відра для туалету, розумієте? Ми зараз перебуваємо у підвалі, якщо нас зверху закриють, ми не зможемо на перший поверх виходити спокійно до туалету, то це все просто. Тут 55 людей, все дуже погано. Купаємося ми там же – в туалеті, там є тазики, ми – з тазиками. За 10 років, я вам скажу, я вперше у такій ситуації. Навіть для людей, позбавлених волі на все життя, їм дають прогулянку, свіже повітря, а в нас – ні, ми не можемо виходити на свіже повітря. Розумієте? Ці умови тривають два з половиною роки, і люди через це все проходять, розумієте?» – обурювався Андрій.

Звільняти Андрія підключилися правозахисники, МЗС та Офіс уповноваженого з прав людини. Через 4 дні політв'язня в супроводі поліції доставили до аеропорту Тбілісі, звідти – літаком до Молдови. Проте на цьому його випробування не закінчилися. Під час перетину кордону на Одещині Андрія затримали прикордонники і передали співробітникам ТЦК.

«Прикордонники зателефонували у ТЦК. Чому? Тому що Обухівський ТЦК, я не знаю, як правильно ще сказати, тут така ситуація, з одного боку – проблема, з іншого боку, вони багато роблять для передової. Вони не повинні були мене подавати в розшук, тому що в мене і справа відома. І ніби ж вони знали, мали знати, що я сидів, повинні знати, що я ще не приїхав, вони 2024 року мене подали в розшук. Навіщо? Не розумію», – каже Коломієць.

Втрутилися правозахисники і майже за 8 години Коломійця відпустили. На ранок він приїхав додому.

Брат загинув в АТО

«Мама трималася, а тато плакав. Батько плакав, бо в мене брат загинув у АТО. І коли ми з ним зідзвонювалися, і при зустрічі він мені казав: «Сину, у мене відірвали крила, ти сидиш, а брата немає». І коли ми поїхали туди, де його поховано, я хвилин 40, мабуть, намагався його заспокоїти. І пів строку я це все в голові крутив. І коли я з ним розмовляв, він завжди таку розмову важку вів. Я розумію, що один у нього лишився, один син. І дуже важко йому», – каже Андрій.

Разом із батьками Андрій йде до стіни пам'яті біля Михайлівського собору в Києві. Щоб серед сотень фотографій знайти портрет молодшого брата Андрія – Дмитра.

«Ось він: Чабанівка, Луганська область, 93-та окрема механізована бригада, Коломієць Дмитро Володимирович», – Андрій показує портрет брата на стіні пам'яті.

Брат Андрія Дмитро загинув 2017 року.

Батькам важко підібрати слова, вони, здавалося, вже втратили обох синів, проте Андрію вдалося повернутися з ув'язнення.

Дякую всім волонтерам, усім людям, хто підтримував

«Знаєте, які емоції, якщо 11 років не бачили. Мама його зустріла, бо я працював. Не міг приїхати, а мати рано приїхала. Він прибув о 05:30, маршруткою з Одеси приїхав. Мама є мама, поплакала. Це добре, що він прибув. Дякую всім волонтерам, усім людям, хто підтримував. Усе добре. Ну, як добре, звичайно, воно далеко не добре. Добре, що прибув додому, не лишився там», – додає батько Андрія. У нього на очах сльози. Син підтримує батька за лікоть.

Тепер, каже Андрій, його головне завдання – влитися в життя на волі і заповнити усі прогалини за ці роки.