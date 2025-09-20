Окупований Крим. Чому Росія відправляє на війну представників корінних народів?

Сулейман Мамутов, експерт Постійного форуму ООН з питань корінних народів, уже кілька років обстоює на міжнародній арені права корінних народів України – кримських татар, караїмів і кримчаків. В інтерв'ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії він розповів про перешкоди, з якими стикаються ці народи під російською окупацією в Криму, і про те, як його робота допомагає донести їхній голос на глобальному рівні.

Обмеження у формулюванні

У РФ формулювання «корінний народ» існує зі значними обмеженнями.

«Тобто, якщо певна етнічна група, народ, його кількість, його чисельність перевищує 50 тисяч, тоді він уже не може бути визнаний корінним народом. По суті, сама термінологія в Російській Федерації не говорить просто «корінний народ», як це зазвичай заведено, а говорить «корінні нечисленні народи». Усі народи, чисельність яких перевищує 50 тисяч, відповідно, одразу вони відсікаються і не можуть претендувати на будь-які гарантії, які закріплені в міжнародному праві для них», – каже експерт Сулейман Мамутов.

Представники ось таких малих корінних народів РФ їдуть на велику війну в Україну. Гинуть і самі вбивають. За підрахунками редакції «Росія корінних народів», за роки війни загинуло понад 500 осіб.

«Є такий дуже сумний жарт, що для того, щоб бути визнаним корінним народом, Російська Федерація або чекає, або активно впроваджує дії для того, щоб чисельність того чи іншого народу знизилася до такої», – зазначив експерт.

Наприклад, жоден корінний народ України в Криму Москва не визнає.

«Є приклад із караїмським народом. Вони суто формально, згідно з логікою законодавства Росії, могли бути визнані корінним народом. І мені відомо, що окупаційна адміністрація так званої Республіки Крим подавала це на Москву, щоб караїмів визнали корінним народом. Досі це не зроблено. Один з аргументів – це те, що караїми не ведуть традиційний спосіб життя», – каже експерт.

Там завжди був хтось із представників РФ або корінних народів, які лояльні і які не могли йти проти, і вони ветували все

За три роки роботи в ООН Сулейману Мамутову, на його думку, вдалося розповісти і донести правду про життя кримських татар, караїмів та кримчаків в окупації.

«Мені дуже було важливо, щоб на міжнародному рівні про них почули, про них дізналися, їх побачили. Щоб знали, що є також Україна, в якої є корінні народи. Як впливає тимчасова окупація. Як впливає російський контроль на окупованих територіях на корінні народи. І мені було також важливо, щоб був якийсь альтернативний голос від експертів, який би показував і демонстрував реальну ситуацію», – сказав він.

На засіданнях Постійного форуму ООН з питань корінних народів, розповідає Сулейман Мамутов, йому доводилося заперечувати «кожне слово» представників Росії:

«Форум ухвалює рішення за принципом консенсусу. Тобто, якщо будь-хто з експертів скаже: «Я проти, я, умовно, ветую, накладаю своє вето, я не хочу, щоб це було у звіті». Для того щоб досягти консенсусу, ти це виключаєш. Мій мандат розпочався у 2023 році, з 1-го січня. І ось до 2023 року там завжди був хтось із представників РФ або корінних народів, які лояльні та які не могли йти проти (Москви), і вони ветували все».

У своїх звітах для ООН і ЮНЕСКО як юридичний консультант правозахисної організації Amnesty International Сулейман Мамутов говорить про ключові утиски корінних народів в окупованому Криму: зникнення кримськотатарської мови в дитячих садках і школах півострова, відсутність свободи віросповідання та гоніння на вільні ЗМІ й журналістів.

«Одна з головних претензій Центру протидії екстремізму Росії була в тому, що газета «Къырым» надрукувала і розповсюдила звіт-доповідь генерального секретаря ООН про ситуацію з правами людини в Криму кримськотатарською мовою. І це була головна претензія, перший штраф, що прилетів, тому що інші статті – за дискредитацію російської армії.

Але дуже цікаво, що за цю доповідь генерального секретаря там була стаття: «За зловживання свободою масової інформації», фактично за зловживання свободою слова. Дуже цікава стаття, я про таку чув лише в Російській Федерації. Я намагався пояснити, що жодного слова не було змінено в цій доповіді. І це означає, що з таким самим успіхом Російська Федерація могла б оштрафувати Антоніу Ґутерріша», – каже Сулейман Мамутов.

У квітні 2025 року його, кримського татарина, переобрали на посаду експерта Постійного форуму ООН з питань корінних народів від України, де він має намір продовжити боротися за права корінних народів.



