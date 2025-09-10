«Там пекло». У Яровій люди прийшли за пенсією – Росія скинула на них бомби, 25 загинули

25 загиблих, 18 поранених на ранок 10 вересня. Такі наслідки двох російських бомбових ударів по літніх людях у селищі Ярова Лиманської громади на Донеччині, які зібралися, аби отримати пенсії у мобільному відділенні «Укрпошти».

«Перебуваємо на місці обстрілу в Яровій… Тут було багато людей, дуже багато крові, багато елементів одягу», – таку картину на місці ударів по Яровій побачив Павло Дяченко, начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Донецькій області.

Потім на його відео чутно звук FPV-дрона. Поліцейські поспішають сховатися під деревами.

У поліції також повідомили, що у постраждалих «діагностовано мінно-вибухові травми, ампутації, осколкові поранення, переломи», а загиблих ідентифікують за допомогою мобільної ДНК-лабораторії.

«Звірячий російський удар»

Першим, о 12:25 9 вересня, про удар російської авіабомби по цивільних жителях повідомив президент України Володимир Зеленський.

На його сторінці в соцмережі показали відео з тілами убитих і потрощеним автомобілем «Укрпошти».

«Відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Прямо по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії», – зазначив Зеленський.

Керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський написав, що внаслідок обстрілу зазнала поранення начальниця поштового відділення. А після трагедії у Яровій порядок виплат пенсій у прифронтових населених пунктах змінять.

«Від початку війни ми постійно змінювали процедури безпеки, і, як видно на відео, автівка стояла під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченими. Але, мабуть, хтось здав координати», – припустив Смілянський.

«Там пекло»

Поранених людей привозили до лікарні одного з міст Донеччини. Стало відомо, що один із них помер дорогою, ще одна жінка – перед операцією.

«Там, повірите, пекло: там половини людини немає. А мене відкинуло, і почали штани горіти, – згадує Любов Лазоренко, жителька Ярової. – Я на ноги не стану. Дивлюся, – а люди всі лежать. А після того іще раз прилетіло».

Поранена припускає, що локацію міг виказати російським військовим хтось із місцевих жителів: «Якась сволота подзвонила, що у нас будуть пенсію давати. Адже точно туди, де стояла машина, прилетіло».

Переходимо до сусідньої палати. Там двоє поранених літніх пацієнток.

«У цієї жінки відкритий перелом плеча, кінцівки пошкоджені, травматичний шок. Ця пацієнтка має осколкове поранення шиї. Будемо визначатися і, мабуть, перевеземо до однієї з лікарень Дніпра», – пояснює Олег Оковитий, медичний директор лікарні.

У коридорі бачимо чоловіка й жінку. У неї перемотані ноги; у чоловіка посічене обличчя, перемотані обидві руки і права нога. Каже: сильно болить права рука.

У наступній палаті літня жінка каже, що зовсім не відчуває ніг. Лікар Оковитий уточнює: у неї, попередньо, перелом стегна.

«Поспілкувався з головним лікарем, пройшлися палатами, поспілкувався з людьми: всього вистачає для того, щоби надати кваліфіковану медичну допомогу», – повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Фронтовий контекст: війська РФ просуваються до Ярової

Ярова розташована за майже 9 км на північний захід від міста Лиман та неподалік від східних околиць Святогірська. Фактично селище перебуває у досяжності усього спектру російських озброєнь: від FPV-дронів до авіабомб.

Російські війська окупували Ярову наприкінці травня 2022 року. ЗСУ звільнили селище наприкінці вересня того ж року.

Станом на 10 вересня, згідно з мапою проєкту DeepState, «червона зона» розташована за майже 8 км на схід від Ярової.

За добу 7 вересня мапа показує просування «сірої зони» (тобто зони вогневого контролю військ РФ – ред.) майже на 2,5 км убік Ярової.

Контроль над Яровою важливий для оборони Святогірська і Лиману, а також – у перспективі – для оборони Слов’янська, що розташований на захід від селища.

«Варварський акт»: міжнародні реакції

Президент Зеленський та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликали світове співтовариство відреагувати на трагедію в Яровій.

«Без нових санкцій не буде прогресу в дипломатії та в усіх намагань завершити війну. І час важливий. Надто довго вже немає посилення тиску на Росію, яке б ударило відчутно й без затримок саме по російській воєнній машині – саме по тих галузях та сферах, які впливають на агресію», – зауважив Зеленський.

«Цей жахливий злочин вимагає світового засудження та рішучих дій. Ми закликаємо світ висловитися і діяти негайно. Ми звертаємося до європейських партнерів, Сполучених Штатів, членів G20 та всіх, хто цінує людське життя і Статут ООН, вжити заходів», – заявив Сибіга.

На удар бомбами по цивільних жителях Ярової відреагував Антоніу Кошта, голова Європейської ради.

«Хіба це має на увазі Росія, коли говорить про мир? Коли Росія припинить вбивати людей? Коли президент Путін погодиться розпочати мирні переговори, на що вже погодився президент Зеленський», – написав Кошта у мережі Х.

В ООН назвали жахливими наслідки бомбардування пенсіонерів у Яровій.

«За даними місцевої влади, більшість загиблих були людьми старшого віку, які отримували свої пенсії. Опубліковані кадри безпосередньо після нападу, надані українськими органами влади, свідчать про жахливі наслідки. Жертви серед цивільних осіб переважно спостерігаються поблизу лінії фронту, на яку припадає понад 60 відсотків усіх втрат, при цьому найбільше страждають люди старшого віку й особи з інвалідністю», – зазначили в місії ООН.

У МЗС Польщі засудили «варварський акт» та висловили співчуття родинам та близьким загиблих.

Російська пропаганда назвала бомбовий удар по Яровій «фейком» і «провокацією київського режиму».

