Путін «не візьме» Донеччину до кінця року – Зеленський в інтерв’ю ABC

Росія не зможе до кінця 2025 року окупувати контрольовану українським урядом частини Донецької області, хоча російський президент Володимир Путін передавав Білому дому і говорив особисто посланцю президента США Дональда Трампа Стівену Віткоффу, що «візьме Донбас за два-три місяці», максимум до кінця поточного року. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю американському телеканалу АBC.

Зеленський не назвав джерело своєї інформації про слова Путіна.

Президент України висловив упевненість, що у зазначений термін Росії не вдасться захопити весь Донбас. «Він не візьме», – наголосив Зеленський, зазначивши, що гіпотетично Росія могла б захопити непідконтрольну їй частину Донбасу за кілька років і ціною життя мільйона людей. «А якщо швидше, то просто більше людей, не мільйон людей, а два, три мільйони трупів. Ось це ціна цього», – додав Зеленський.

Під Донбасом, очевидно, мається на увазі частина території Донецької області, що залишається під контролем України (близько 30% її загальної території). Володимир Путін, як зазначає Бі-Бі-Сі, публічно не говорив про плани Кремля окупувати Донбас до кінця 2025 року. Численні джерела західних ЗМІ, однак, повідомляли про те, що Росія вимагала на нещодавніх переговорах, у тому числі за участю Віткоффа та президента США Дональда Трампа, виведення українських військ із Донецької області як умови для початку мирних переговорів. Офіційно російські представники заявляли, що якщо Україна не погодиться на російські умови припинення вогню, Росія продовжить так звану «спеціальну військову операцію» до досягнення її цілей. Серед цих цілей вказувалася, зокрема, і анексія Донецької області, яку Росія з 2022 року вважає своєю територією.

Саме на Донеччині зараз тривають найбільш запеклі бої. Наступ російських військ на місто Покровськ, як можна судити з останніх повідомлень, практично зупинено. Російські військові повільно просуваються на півночі області – в напрямку міста Лиман – а також на південь від Покровська, де бойові дії частково перейшли на територію сусідньої Дніпропетровської області.

Влада України неодноразово заявляла, що готова до припинення вогню по поточній лінії фронту, але не виводитиме війська з підконтрольних Києву територій.

Зеленський в інтерв’ю ABC також знову розкритикував ідею створення буферної зони між Росією та Україною, зазначивши, що де-факто буферна зона шириною 10-20 кілометрів існує і зараз – при наближенні до лінії фронту на коротшу відстань безпілотники з обох боків знищують будь-яку техніку.