Захід готовий відправити кілька бригад в Україну: деталі

Після саміту «Коаліції охочих» 4 вересня у Парижі французький президент Емманюель Макрон заявив, що 26 країн готові або направити війська в Україну, або надати певні засоби для їхньої підтримки.

За його словами, ці сили не будуть воювати з Росією, а повинні будуть надіслати стратегічний сигнал Кремлю, а також гарантувати припинення вогню.

Внесок США, заявив Макрон, буде визначений у найближчі тижні – і це узгоджено з Трампом.

Неназваний європейський дипломат у коментарі The Wall Street Journal пояснив, що мова йде про понад 10 тисяч військовослужбовців, які будуть розділені на 2 групи: для навчання і надання допомоги українським військовим, а також для стримування майбутнього вторгнення Росії.

У відповідь лідер Росії Путін заявив, що будь-які іноземні війська в Україні будуть вважатися законною ціллю для армії РФ, а після підписання мирної угоди сенсу в їхньому перебуванні в Україні, за його словами, немає.

